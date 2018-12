Exclusivo: ex-alvo do Vasco, Gilbert Alvarez esteve próximo do Sport

Ter que se adequar a uma nova realidade financeira é um grande desafio para o Sport, que apesar de ser um dos favoritos dentro da próxima Serie B na teoria, na prática terá que se desdobrar para buscar o “diferente” necessário que o faça prevalecer dentro de campo.

Nesse seguimento, a diretoria de futebol do clube quebra a cabeça e tenta pôr pente fino aos vários nomes listados e oferecidos. A criatividade é um fator de obrigação. E dentro desse contexto, os cartolas chegaram ao nome de Gilbert Alvarez, centroavante boliviano do Al-Hazm da Arábia Saudita. O acerto com o gringo, entretanto ficou no quase.

Atual titular da Seleção Boliviana, o atacante quase reforçou o Vasco no meio de 2018. Destaque na Libertadores pelo surpreendente Jorge Wilstermann e com números avassaladores na liga da Bolívia, o gigante da colina até tentou, mas viu o clube de Cochabamba preferir uma proposta de compra mais alta do mundo asiático.

O cenário com o Vasco meses atrás foi parecido com o atual, agora com o Sport. Encaminhado e até com salário acertado de forma verbal para desembarcar em Recife, o próprio Wilstermann apareceu de última hora e mudou o destino do centroavante, que se viu atraído em voltar a jogar uma Libertadores.

Consultado pela Vavel Brasil, o agente do jogador Paulo Ricart confirmou a volta do atleta para Cochabamba. “Ele volta para a Bolívia e está motivado em disputar novamente a Libertadores pelo Jorge Wilstermann”, assegurou o empresário, descartando assim um possível acerto com o Sport.

Grande promessa do seu país, Gilbert Alvarez já jogou no Brasil. Precisamente no Cruzeiro, onde conseguiu ser campeão brasileiro sub-20 em 2010. Prodígio Nos tempos de base, já foi especulado em clubes como Manchester City e Lazio, além de ter passado períodos curtos no Werder Bremen da Alemanha e no QPR da Inglaterra, participando apenas de amistosos em ambos.

Hoje com 26 anos, ele entrou no radar rubro-negro depois do executivo Klaus Câmara saber de sua insatisfação no clube saudita. Por lá, Alvarez está tendo pouco espaço e só foi titular duas vezes.