Carille admite atuação ruim do Corinthians diante do Ferroviário: "Preciso rever meus conceitos"

Ao que tudo indica, Fábio Carille, terá dificuldades para organizar a equipe do Corinthians de maneira ideal. Jogando em Londrina, com o apoio da torcia, o Timão ficou no 2 a 2 contra o Ferroviário-CE - ficando atrás do placar duas vezes - e se classificou para a próxima fase por conta do regulamento da Copa do Brasil. Gustavo, o Gustagol, foi as redes duas vezes e assegurou a vaga, apesar da forte pressão dos cearenses no fim da partida. Carille admitiu ter duvidas sobre a escalação titular.

"O esforço sem bola, isso é o natural do Corinthians, sabendo que precisa melhorar o nosso jogo, conjunto. Isto, eu e minha comissão técnica estamos avaliando para que podemos definir. Sim, eu ainda tenho dúvidas", disse Fábio Carille.

O desempenho abaixo do esperado, de acordo com Carille, é a falta de 'um pouco de tudo' para a equipe que ainda está em formação e não de um desgaste a mais por conta do clássico.

"Falta um pouco de tudo. Em dez anos, pode se dizer de clube, com uma vitória (diante do Palmeiras) dessa, o próximo jogo é sempre complicado. Eu preciso rever meus conceitos para motivar cada vez mais os jogadores".

"Não é falta de confiança, e sim sequência de trabalho. Foi uma formação diferente que eu fiz contra o Palmeiras, levando o Ramiro mais adiante. Então, com o trabalho as coisas vão se acertando para o caminho certo", disse.

Questionado se irá poupar atletas no domingo (10) contra o Novorizontino pelo Paulistão, Fábio Carille, preferiu usar o termo "dar gás" aos atletas titulares.

"A questão não é nem poupar para domingo. Para quinta-feira, o nosso jogo contra o Racing, dá tempo para dar um gás maior, com maior rodagem. Quero ver jogadores ainda iniciando ou durante a partida para a gente ter um entendimento melhor", confirmou.

O Corinthians garantiu a classificação através do regulamento da Copa do Brasil que prevê que o time melhor ranqueado na CBF tenha vantagem do empate na primeira partida. Agora o Corinthians aguarda o vencedor de Avenida-RS e Guarani que duelam na quinta-feira (14). Ainda não tem data definida para a segunda fase da competição.