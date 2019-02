De olho na Libertadores, Atlético-MG recebe o Tupi com equipe alternativa

O Atlético- MG entra em campo neste sábado, às 19h(Brasília), para enfrentar o Tupi, no Independência. O jogo será válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Com a cabeça na Libertadores, o técnico Levir Culpi deve poupar os jogadores que entraram em campo na última terça-feira, contra o Danubio.

Apesar disso, o treinador comenta que também poderá fazer algumas mudanças para o próximo confronto do torneio internacional. Isso dependerá do desempenho do time reserva.

“Os jogadores estão aproveitando bem as oportunidades. Para um jogador sair daqui para o time da Libertadores é muito fácil. É tão fácil como foi o Jemerson da outra vez. Saiu do júnior para o jogo direto na Argentina. Agora está jogando na Europa. As oportunidades aparecem assim. Alguns jogadores tem uma estrela, que aparece no momento certo” declarou.

Mesmo jogando com uma equipe alternativa, o Galo tem se mantido bem no Estadual. Estando na terceira colocação da tabela, com 13 pontos. Apenas um a menos que os lideres América- MG e Cruzeiro.

Já o Tupi mira conquistar a primeira vitória na competição e sair da zana de rebaixamento. Com 4 pontos, o time de Juiz de Fora possui três empates e duas derrotas.

No entanto, o técnico Gerson Evaristo acredita que o Galo-Carijó pode aproveitar, já que o adversário irá jogar com reservas e pode faltar entrosamento.

"Talvez pela inexperiência e também por não ter tantos jogos juntos, podem não se acertar quanto a entrosamento, Mas quem está no plantel tem que ter condição. Isso é passado pra eles também, que podem ser titulares em competições como a Libertadores. Vai ser difícil, mas é uma oportunidade ímpar da gente conseguir um resultado", disse.

Possíveis escalações:

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Léo Silva, Maidana e Carlos César; Zé Welison e Lucas Cândido; David Terans, Vinícius e Maicon Bolt; Alerrandro. Técnico: Levir Culpi

Tupi: Vilar; Afonso, Arthur Sanches, Aislan e Emerson Barbosa; Diego Gomes, Eduardo Nardini; Fábio Henrique, Saulo, Hugo Ragelli e Gabriel Costa. Técnico: Gerson Evaristo