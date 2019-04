Bahia empata com o Liverpool-URU e está eliminado da Copa Sulamericana

O Bahia viajou para o Uruguai precisando vencer o Liverpool-URU, no segundo jogo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Na partida da ida o time perdeu por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, mesmo precisando do triunfo diante do time da casa, o tricolor parou na trave e no goleiro Jorge Bava. A partida terminou 0 a 0 e o time baiano foi eliminado da competição continental.

Precisando vencer o Bahia apostou na velocidade para tentar reverter o placar adverso da primeira partida, com meias e pontas velozes o time baiano tinha mais a bola. Mas quem chegou primeiro foi o Liverpool. Logo aos seis minutos, Gustavino em linda cobrança de falta exigiu grande defesa de Douglas. Por pouco o time da casa não abriu o placar.

O tricolor baiano respondeu aos nove e aos treze minutos, com boas chegadas. No minuto 9, Douglas chutou forte. A bola quicou na grama, e quase complicou a vida do goleiro Jorge Bava, que defendeu. Já aos 13', Ramires no contra-ataque tocou a bola para Artur, que ajeitou a bola e mandou de longe de perna esquerda. A bola pegou efeito e quase surpreendeu o goleiro, que mais uma vez salvou o time uruguaio.

O Liverpool só assustava na bola parada, o Bahia fazia bom jogo, no entanto, não conseguia acertar o último passe, também tinha dificuldades para quebrar as linhas de marcação do time da casa. Aos 37' quase que o Bahia abriu o placar. Gregore recebeu passe de Gilberto na entrada da área e acertou belo chute. A bola passou tirando tinta da trave do goleiro Jorge Bava. O tricolor foi melhor no primeiro tempo, apesar do 0 a 0, o time chegou bastante no ataque, mas o goleiro do Liverpool em boa atuação salvava o time da casa.

O segundo tempo começou com o Bahia levando susto, logo no primeiro minuto, em erro da defesa do time brasileiro, Martínez invadiu a área e chutou. A bola balançou a rede pelo lado de fora. Quase que o Liverpool abriu o placar. Aos 12', por pouco o tricolor não marcou o primeiro gol da partida, Jackson cobrou falta com estilo e a bola explodiu na trave do time da casa.

Apesar das alterações de Enderson Moreira, o time do Bahia pouco ameaçou no restante do jogo, o time cruzava muitas bolas na área, e pouco construa jogadas que quebrasse as linhas montadas pelo técnico do time uruguaio. A partida terminou 0 a 0, o tricolor baiano por ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, em Salvador, está eliminado da Copa Sulamericana.