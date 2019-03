Aos 83, morre mãe do técnico Tite

Dona Ivone Bachi, mãe do técnico Tite, faleceu no início da tarde deste sábado (9), em Caxias do Sul (RS). Ela tinha 83 anos de idade e a causa foi natural. A família ainda não divulgou informações sobre velório ou sepultamento.

A notícia foi dada minutos antes do clássico entre Caxias e Juventude, válido pelo Campeonato Gaúcho. Com isso, foi prestada uma homenagem de um minuto de silêncio antes da partida no Estádio Alfredo Jaconi.

Conhecida por sua gentileza e hospitalidade, Dona Ivone foi uma das grandes incentivadoras do jovem Adenor Bachi no início de sua carreira no futebol. Foi dela a iniciativa de manter Tite no time de juniores do Caxias nos tempos de dinheiro curto.

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do ano passado, no ano passado, dona Ivone demonstrava novamente sua devoção à carreira do filho. “Todos os jogos da Copa eu assisti em casa, e após a última partida eu chorei bastante”. Apesar da derrota, era da vontade de dela que Tite permanecesse no comando da seleção para a próxima Copa em 2022, no Catar. “Nunca impedi o Ade de tomar suas decisões, sempre o deixei à vontade, mas gostaria que ele ficasse à frente da seleção. Não sei se estou errada ou certa em dizer isso, mas quero que ele fique”, desabafou.