Botafogo recebe o Madureira para tentar se manter vivo na disputa pelo Campeonato Carioca

Vivendo um momento complicado na competição, o Botafogo recebe o Madureira nesta segunda-feira para uma partida de extrema importância para a sequência do clube no campeonato. Com apenas cinco pontos conquistados na classificação geral, o time de Zé Ricardo precisa vencer a Taça Rio para ter a chance de brigar pelo bicampeonato do estadual. A bola rola no Estádio Nilton Santos às 20h (Brasília).

Botafogo luta por sobrevivência no Carioca

O Glorioso ocupa atualmente apenas a quinta posição do Grupo C, com só um ponto conquistado em dois jogos. A equipe empatou contra o Vasco na primeira rodada e em seguida foi derrotada pelo Volta Redonda. Para alcançar as semi-finais do turno, o Alvinegro precisa vencer pelo menos três dos quatro compromisso restantes da Taça Rio para se classificar sem depender de outros resultados.

Pensando nisso, Zé Ricardo utilizou os seis dias que teve de preparação para fazer algumas mudanças na equipe que vai entrar em campo contra o Madureira.

No gol, Gatito volta para o time principal - o paraguaio deu lugar a Diego Cavalieri no último jogo devido a uma lesão no dedo. Kieza e Marcinho também voltarão a ser titulares. Jean e Rickson saem para a entrada de Cícero e Gustavo Bochecha, e no ataque, Gustavo Ferrareis ganhará nova oportunidade no lugar de Rodrigo Pimpão.

Provável Escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Jonathan, Gabriel, Marcelo Benevuto e Marcinho; Gustavo Bochecha, Cícero e Leonardo Valencia; Gustavo Ferrareis, Erik e Kieza.

Novo comandante tem missão difícil no Madureira

Gaúcho vai estrear como treinador do Madureira nesta segunda e tem uma missão complicada em suas mãos. Sua equipe ainda não venceu na competição, até o momento o tricolor suburbano empatou três vezes e saiu de campo derrotado em todas as outras partidas. Porém, em caso de vitória, o time ultrapassaria o Botafogo na classificação geral, já que o Glorioso somo apenas cinco pontos no total.

Após a derrota para o Bangu na última rodada, o Madureira teve nove dias para se preparar para o embate no Nilton Santos. O técnico não conta com nenhum desfalque e deve manter a base do time que foi derrotado no jogo passado.

Provável escalação do Madureira: Douglas; Arlen, Pierre, Junior Lopes e Rezende; Levi, Rodrigo Dantas, Everton e Luciano Naninho; Marlon e Tássio.

A arbitragem do confronto será comandada por Rodrigo Carvalhaes de Miranda, que terá o auxilio de Daniel do Espírito Santo Parro e Thiago Rosa de Oliveira Esposito.