Diego Souza passará por semana de avaliações para definir data de estreia pelo Botafogo

Diego Souza, novo reforço do Botafogo, pode estrear na próxima rodada da Taça Rio, contra o Fluminense. Tudo vai depender do desempenho de Diego nos treinamentos que precedem o confronto contra o rival. Nesta terça-feira (12), os jogadores se reapresentaram no Estádio Nilton Santos, e as atenções sobre o camisa 7 já estão ligadas.

Os titulares que derrotaram o Madureira nesta segunda-feira fizeram um treinamento regenerativo, enquanto o ex-jogador do São Paulo participou de um jogo treino entre os reservas do time e a equipe sub-20. A atividade foi vencida pelos profissionais por 2 a 1. Os gols foram marcados por João Paulo e Helerson.

O jogador já vinha treinando regularmente no tricolor paulista, então é previsto que ele já esteja em condições para jogar neste fim de semana. Como já tem trabalhado com o restante do grupo desde o último domingo, a expectativa é que o maior problema de Diego seja o entrosamento com seus companheiros, e não a parte física.

A última partida disputada pelo reforço Alvinegro ocorreu no dia 3 deste mês, válida pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 0, e o atacante teve participação direta no primeiro gol do time.

O Alvinegro é o nono dos considerados 12 grandes clubes do país que Diego Souza vestirá a camisa. No último sábado - em sua apresentação oficial - o atacante disse aos torcedores presentes em General Severiano que se fosse necessário, já entraria em campo na segunda-feira.

"Estou pronto para ajudar. Se precisasse, segunda-feira já estaria em campo. Vamos com calma, mas do próximo final de semana acho que não passa, até porque quero estar jogando também."

Após a vitória contra o Madureira, Zé Ricardo não confirmou nada sobre Diego, mas também deixou no ar a possibilidade do atleta fazer sua estreia no próximo compromisso da equipe. Espera-se que ele já esteja regularizado nesta terça.

"Sobre Diego, inscrição deve ser confirmada amanhã (terça), teremos um treino contra o Sub-20, vamos observar para definir." - afirmou o técnico.

Entretanto, o comandante do Glorioso aproveitou para encher a bola do recém-chegado ao Rio de Janeiro.

"O Diego é extremamente inteligente, foi volante, segundo volante, meia e goleador. A estrela que tem de brilhar e essa (Botafogo), ele não vai brilhar sozinho. Essa é a ideia. É importante para o Carioca, um atrativo, o Botafogo precisava de um jogador do porte do Diego. Já tinha trazido o Cícero. Quero reconhecer o esforço da diretoria para aumentar nossa capacidade, apesar de termos um elenco enxuto."