Flamengo domina LDU, garante vitória e se isola na liderança do grupo D da Libertadores

O Flamengo enfrentou a LDU na noite desta quarta-feira (13) pela Copa Libertadores e venceu por 3 a 1, com uma festa incrível feita pelos torcedores em pleno Maracanã. Éverton Ribeiro abriu o placar, Gabigol e Uribe também marcaram. Borja fez o gol da equipe equatoriana.

No grupo D, o Flamengo tem total de seis pontos e está isolado na liderança. Com o resultado, a LDU ficou na segunda colocação com total de três pontos.

O primeiro tempo iniciou com o Flamengo atacando bastante, mas o time equatoriano estava com a marcação forte. A primeira chance clara foi criada pela LDU quando um jogador da equipe avançou e mandou um belo chute na entrada da área, mas Diego Alves espalmou. Aos oito minutos do primeiro tempo, o time carioca reagiu e fez uma jogada espetacular que gerou o gol. Passando a bola de pé em pé, Diego tocou cruzado pra Éverton Ribeiro que marcou apenas com um chute que deslocou o goleiro.

Aos 16 minutos, o rubro-negro sofreu falta perto da área e fez uma jogada ensaiada bastante elogiada, que quase resultou em gol, mas o goleiro Adrían fez uma belíssima defesa. LDU tentou diversas vezes encaixar um contra-ataque mas sem sucesso, na primeira etapa o time equador não conseguiu criar chances. Gabigol perdeu uma chance clara quando estava de cara com o goleiro da LDU, não teve ângulo pra tirar a bola do atleta e achou inacreditável a chance perdida.

Aos 42 do primeiro tempo, Diego marca um pênalti encima do jogador da LDU. Ele errou o bote e atingiu o atleta, mas Diego Alves deu conta do recado e defendeu o pênalti no canto esquerdo.

A segunda etapa começou bastante agitada, principalmente pelo lado da LDU. Os jogadores começaram a trabalhar mais as jogadas mas a parte defensiva do Flamengo estava bem atenda, principalmente Rodrigo Caio. Aos 23 minutos Bruno Henrique ajeitou com o corpo, bola sobrou com Gabigol e o atacante mandou uma bomba no gol, marcando o segundo da equipe. LDU tentou reação, mas teve muitos passes errados, deixando a bola com os adversários rubro-negros e dando-os a oportunidade de criar jogadas.

Quando o relógio bateu aos 35, Abel fez sua primeira substituição, tirando Bruno Henrique pra entrada de Uribe. Em exatos 25 segundos em campo, o atacante marcou mais um gol pra equipe quando Arão escorou na bola e deixou sobra para o jogador, que só empurrou. A LDU tentou reação, mas continuou tendo dificuldades. Arão quase marcou gol contra mas Diego Alves fez uma bela defesa. Além disso, quando chegou aos 44 do segundo tempo, Trauco marcou pênalti em cima de Freire, Borja cobrou e diminuiu no placar, finalizando o jogo com o placar de 3 a 1.