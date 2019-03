Vasco cai diante da Cabofriense e perde invencibilidade na temporada

Na tarde deste domingo (17) o Vasco enfrentou a Cabofriense pelo Campeonato Carioca diretamente de Cariacica e foi derrotado por 2 a 0, com gols de Rincón e Bruno. O time cruzmaltino perdeu a invencibilidade depois de 13 jogos no ano de 2019.

Com o resultado, a Cabofriense se tornou líder do grupo B com nove pontos. Já o Vasco da Gama se encontra em terceiro lugar do grupo A com cinco pontos.

O primeiro tempo iniciou bastante emocionante, pois logo nos minutos finais o Vasco criou a primeira oportunidade lançando uma bola na trave. Bruno César cruzou na área e Marrony cabeceou sozinho na pequena área, fazendo a bola bater no travessão. Logo em sequência, a Cabofriense não deixou barato e deu a resposta com um gol. Aos 11 minutos, Rincon aproveitou cruzamento pela direita, e sem marcação empurrou a bola na rede. Foi a primeira jogada do time e que logo resultou em gol.

Aos 15 minutos, o Vasco tentou reagir com Bruno César lançando pra Marrony, que entrou na área e cruzou rasteiro para Ribamar, mas Igor chegou primeiro e salvou a Cabofriense. O jogo começou a ficar mais tranquilo mas o cruzmaltino ainda procurava o empate, Claudio Wink cobrou uma falta na entrada da área, e a bola raspou no travessão. Vasco continuou tendo diversas oportunidades mas perdeu todas as chances.

Nos primeiros segundos da segunda etapa, a Cabofriense quase marcou gol contra com Claudio Wink. Em outra chance clara, Thiago Galhardo deixou Rossi na cara do goleiro, que defendeu a primeira finalização. No rebote, o próprio atacante tentou de cabeça mas acabou perdendo. Na jogada seguinte Marrony perdeu um gol sozinho cabeceando bola pra fora.

Aos 36 minutos, a Cabofriense ampliou o placar. Em ambos os tempos o time não pressionou, mas aproveitou as duas melhores oportunidades que teve para marcar. Bruno Lima aproveitou cruzamento e aumentou o placar. Zaga falhou em ambos os gols. Em última chance, Pikachu colocou bola na cabeça de Rossi, que cabeceou e Geroge espalmou para escanteio. Na cobrança, Henriques subiu sozinho e cabeceou para fora. Com isso, a Cabofriense venceu por 2 a 0.

Próxima partida do Vasco é na próxima quarta-feira (20) contra o Resende, às 21h30. A Cabofriense enfrenta o Volta Redonda na quinta-feira (21), às 19h30. Ambos pelo Campeonato Carioca.