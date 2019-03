Em situações distintas, dupla Fla-Flu se enfrenta pela segunda vez na temporada no Maracanã

No fechamento da fase de grupos da Taça Rio, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (23), às 16h, no Maracanã. O time tricolor já está classificado para as semifinais, já o rubro-negro depende da vitória ou dos resultados das outras partidas para conseguir a classificação.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 14 de fevereiro, sendo o primeiro jogo após a tragédia no Ninho do Urubu. O clube das Laranjeiras na ocasião venceu o jogo por 1 a 0 com gol do Luciano, no Maracanã.

Flamengo joga em busca da classificação na Taça Rio

O time rubro-negro faz parte do grupo C e está na segunda colocação, ficando atrás somente pro Bangu. Vencendo, não precisará torcer contra a Cabofriense, que enfrentará o Botafogo. A única derrota do ano foi justamente contra o Fluminense, fazendo o Flamengo viver grande dilema nessa reta final do carioca.

Bruno Henrique comentou sobre o clássico e ressaltou a importância de vencer: “Temos que seguir fazendo o que temos feito. Perder um clássico pode criar dúvidas, trazer coisas ruins e hoje sabemos disso. Depois, temos uma sequência de jogos difíceis e temos que vencer todos os jogos”.

Na parte de desfalques o Flamengo não conta com Vitinho, Berrío e Rafael Santos, pois estão lesionados. Os pendurados são Rhodolfo e Gabigol, que caso tome cartão estão fora da próxima partida. Não tem ninguém suspenso e o time vai com time titular para o jogo.

Já classificado, Fluminense joga clássico Fla-Flu com time reserva

O Tricolor é líder do grupo B com 11 pontos, só não está invicto no ano pois perdeu os dois jogos que enfrentou o Vasco. Além disso, a sequência de jogos do carioca conta com oito jogados consecutivos sem perder. Em caso de derrota, o Fluminense ainda sim se classifica, mas busca vencer para ter a vantagem do empate na semifinal.

Um dos desfalques importantes e certos é o do volante Bruno Silva, pois está suspenso. O técnico Fernando Diniz alertou que pode poupar os titulares e realmente é isso que ele mostrou nos treinos, provavelmente entrará em campo com o time reserva.

Everaldo ressaltou a necessidade do descanso para voltar ao Brasil e enfrentar o Flamengo em clássico, dizendo que é extremamente necessário para o preparo: “Agora é voltar ao Brasil, descansar e enfrentar o clássico no domingo”.