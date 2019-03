Sport perde para o Kindermann em casa e segue sem pontuar no Brasileirão Feminino

Após sofrer goleada fora de casa contra o São Francisco, as Leoas da Ilha amargam mais um revés, dessa vez jogando em Pernambuco. Em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, as pernambucanas receberam o Kindermann-SC que vinham de vitória contra a Ferroviária.

O jogo se iniciou como o esperado, a equipe do Sport com uma proposta defensiva, esperando as catarinenses proporem o jogo. Com amplo domínio sobre o Sport, as meninas do Kindermann obtiveram poucas chances de gol, por conta do bom trabalho defensivo do time da casa, mas essas poucas chances foram marcadas por erros de finalização. E o jogo se desenhou assim até o fim da primeira etapa.

Com o início da segunda etapa, o Sport voltou para o gramado do Estádio Ademir Cunha com mais saídas para o ataque. Isso ocorreu por conta da capacidade da equipe de segurar a pressão das visitantes e aproveitar os espaços de contra-ataques. Contudo, sem muito sucesso na estratégia, a partida se desenhava para mais um 0 a 0, como foi no último embate entre as equipes. Até que o Kindermann viu a defensora Tuani no minuto 46, abrir o placar com um gol de falta e furar o bloqueio da zagueira Janaína Barros, improvisada no gol e que fazia ótimas defesas até então.

O Sport se encontra na zona de rebaixamento da competição com duas derrotas e enfrentará o Foz Cataratas, fora de casa, na próxima rodada. Já o Kindermann se estabelece na sexta posição, brigando no pelotão de cima, e terá um jogo de seis pontos contra o Santos na rodada três da competição