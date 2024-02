Na noite desta quarta-feira (14), o Avaí Kindermann recebeu o Cruzeiro pela semifinal da Supercopa Feminina. As Cabulosas venceram por 3 a 0 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e estão na final da competição pela primeira vez na história.

Os gols do jogo foram marcados por Byanca Brasil duas vezes de pênalti, um no fim do primeiro tempo e outro na segunda etapa, e Mari Pires marcou o terceiro, finalizando o placar e garantindo a vaga das Cabulosas para a grande final da Supercopa.

BYANCA BRASIL MARCA O PRIMEIRO NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO

No primeiro tempo, o jogo foi bem equilibrado, com o Cruzeiro tendo mais posse de bola, mas o Avaí Kindermann sendo mais efetivo nas finalizações. Aos 5 minutos, Barbara bateu a falta e a bola foi para fora, levando perigo para Taty Amaro. Aos 15, Camila Lopez recebeu na área, puxou para dentro e finalizou para fora, quase abrindo o placar para as donas da casa. Logo depois, a camisa 10 do Avaí Kindermann bateu uma falta e a goleira celeste fez uma grande defesa.

Depois da pressão do Avaí, o Cruzeiro saiu para o ataque e Maii Maii saiu cara a cara com a goleira, finalizando para fora. Aos 43 minutos, Limpia Fretes sofreu pênalti, que teve revisão do VAR, e Byanca Brasil bateu com muita categoria, abrindo o placar no Orlando Scarpelli.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

SEGUNDO TEMPO COM DOMÍNIO DAS CABULOSAS

O segundo tempo foi totalmente o contrário da primeira etapa, com o Cruzeiro sendo muito melhor e tendo as chances mais claras de gol, enquanto o Avaí errava muito na defesa. Aos 10 minutos, após mais uma revisão do VAR, a árbitra marcou pênalti e Byanca Brasil novamente bateu com muita categoria, fazendo 2 a 0 para as Cabulosas na semifinal. Aos 23, a Raposa definiu o placar com Mari Pires finalizando de fora da área, no cantinho da goleira Maike. Após o terceiro gol, o jogo ficou truncado, com as donas da casa tentando diminuir o placar, mas sem êxito, e a partida terminou mesmo em 3 a 0 para as Cabulosas, que estão na final da Supercopa pela primeira vez na história.

CRUZEIRO FINALISTA DA SUPERCOPA FEMININA

Com essa vitória, o Cruzeiro está na final da Supercopa Feminina pela primeira vez e agora espera o vencedor de Corinthians e Ferroviária, que jogam amanhã. A final será no domingo (18), o mando de campo depende da outra semifinal e o horário ainda será definido pela CBF.