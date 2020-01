Exclusivo: zagueira Camila fala sobre realizar sonhos com a camisa da Seleção

Com apenas 19 anos, Camila Silva Soares, teve participação decisiva na campanha de acesso do Palmeiras à Séria A1 do Brasileiro Feminino, e na condução do time à segunda fase do Paulista. Atualmente acertada com Avaí Kindermann, e chega para a disputa da Libertadores da América e para o Brasileiro A1.

Pela boa temporada pelo Verdão, foi convocada para a Seleção Sub-20, onde na Argentina disputou o Sul-Americano da Categoria onde saíram campeãs. A atleta falou com a VAVEL Brasil sobre futebol feminino, sonhos e ídolo em campo.

VAVEL: Camila, quando você descobriu que queria ser uma jogadora de futebol?

Sempre gostei de jogar, mas somente quando fui jogar em Valinhos com a Treinadora Ana Lúcia Gonçalves, que comecei a vivenciar o futebol feminino de fato - porque antes era só o futebol por diversão, em escolinhas de bairro -, foi onde descobri que realmente queria seguir por esse caminho.



VAVEL: em relação sua família, você recebeu apoio quando tomou sua decisão?

Sim, sempre tive muito apoio de todo mundo da minha família, não só apoio, mas também ajuda no que eu precisasse, me sinto privilegiada por isso!



VAVEL: é mensurável a alegria de poder vestir a camisa da Seleção Brasileira e já ganhar uma competição?

Vestir a Amarelinha já é uma imensa alegria, e ainda ganhar uma competição, é o tipo de coisa que a gente sonha nos nossos melhores sonhos, e vivenciar e ver se tornando realidade é sensacional!



VAVEL: você acha que a visibilidade do Futebol Feminino no país mudou depois da Copa do Mundo da França?

Com toda certeza! A Copa do Mundo da França mostrou ao mundo todo o Futebol Feminino no seu mais alto nível, despertando mais ainda o interesse pela modalidade.



VAVEL: qual é o nome que vem na sua cabeça quando é pra falar de um ídolo em campo?

Sérgio Ramos, ele é um exemplo de qualidade e personalidade.



VAVEL: qual seu maior sonho na carreira e como você pretende buscá-lo?

Não acho que tenha um sonho que seja maior do que todos que eu tenho, desejo estar num clube de ponta e conquistar títulos por esse clube, estar na seleção -base e principal- e conquistar títulos pela seleção, ou seja, o que toda atleta deseja.

Acompanhe a Camila no primeiro jogo do Avaí Kindermann pelo Campeonato Brasileiro Feminino, no dia 09 de fevereiro, contra o Vitória.