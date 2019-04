Campeão! Flamengo vence Vasco no jogo da volta e leva título do Campeonato Carioca

Na tarde deste domingo (21), o Flamengo recebeu o Vasco no Maracanã e venceu por 2 a 0, se tornando campeão Carioca de 2019. No primeiro jogo, o placar foi 2 a 0 também, no da volta, Arão, Vitinho foram responsáveis por marcar pelo rubro-negro.

O primeiro tempo começou emocionante, com belas oportunidades, principalmente do lado rubro-negro. No primeiro minuto, Gabigol recebeu pela ponta direita e levantou na área. Diego desviou e Arrascaeta finalizou, mas Fernando Miguel defendeu. O Vasco respondeu imediatamente com contra-ataque, que originou um escaneio. Na cobrança, Werley cabeceou e quase abriu o placar.

Aos 15 minutos, Arão abriu o placar marcando contra o Vasco. Em cobrança de falta, bola sobra no Arrascaeta, que levanta na área e o volante só cabeceia no gol, abrindo o placar no Maracanã. Jogo esfriou, Vasco enfrentou dificuldades para conseguir atacar, mas Flamengo continuou pressionando. Vasco insistiu, se reergueu nos minutos finais, mas não conseguiu nada no primeiro tempo, encontrando muitas dificuldades mas se impondo muito bem dentro de campo.

A segunda etapa começou melhor pro cruzmaltino, com um minuto de jogo Yan Sasse ajeitou para Marrony na frente da área que chutou e a bola saiu à esquerda do gol. Em seguida chegou de novo após tiro de meta, pois Pikachu ficou com sobra de bola, bateu no gol, Máxi Lopez desviou de letra e Diego Alves ficou com a bola. Renê aos oito minutos tirou bola na linha do gol após chute sensacional de Pikachu.

Teve VAR trabalhando firme no segundo tempo, principalmente aos 14 minutos, quando Gabigol recebeu bola de Arrascaeta sozinho, que driblou o goleiro Fernando Miguel e marcou, mas a jogada estava em impedimento. Bruno César avançou em velocidade pela esquerda e cruzou para Maxi López, que se antecipou chutou para o gol. Diego Alves defendeu com uma das mãos.

Nos minutos finais, Vitinho entrou e marcou mais um gol, arrancando com velocidade após passe espetacular do Diego. Bateu no canto e firme, deixando o placar em 2 a 0 para o Flamengo. Vasco respondeu mandando uma bola incrível na trave após falta na entrada da área, em seguida Werley é expulso por reclamação. Jogo continuou mais tranquilo e o Flamengo foi campeão carioca em 2019.