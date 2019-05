Rogério Ceni agradece torcida e comemora primeira vitória: "É muito gratificante"

Depois da vitória contra o Athletico/PR o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista e falou a sobre a importância dos três pontos e do jogo para sequência do Fortaleza na temporada.

"Eu fico muito feliz com o ambiente criado no estádio. Poder ajudar o Fortaleza a conquistar uma vitória no Brasileirão, diante de uma equipe tão forte quanto a do Athletico/PR é muito gratificante", disse o treinador.

Ceni também falou da dificuldade do jogo por conta do adversário: "Jogamos com adversário uns dois degraus acima da gente, fatalmente eles vão está na próxima Libertadores, e mesmo assim jogamos um futebol competitivo. A parte tática foi bem desenvolvida e os jogadores fizeram as opções corretas, o que nos deu a vitória".

O próximo jogo do Fortaleza no Brasileirão é contra o Botafogo, o jogo válido pela 3ª rodada acontece no Rio de Janeiro, no domingo às 16hs, no Estádio Nilton Santos.

Outros trechos da coletiva de Rogério Ceni

Sobre Osvaldo

"Ele é um jogador acima da média, já com os 32 anos. Ele não sabia nem se vinha para o banco. Acho que nosso time não tem um jogador com as características que ele oferece. Tive que começar com ele no Banco porque esteve com problemas de saúde durante todo dia".

Sobre o gol no início

"Pelas nossas características ajuda bastante né, pelo nosso contra-ataque, a velocidade do nosso time, facilita o nosso jogo. Mas o que fica de tristeza é ter tomado um gol de bola parada".