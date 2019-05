Hoje, não! Athletico recusa oferta de R$ 75 milhões do xará madrilenho por Renan Lodi 

O Athlético negou a proposta do Atlético de Madrid e abriu mão de 18 milhões de euros (R$ 76 milhões) para manter Renan Lodi no rubro-negro. A equipe de Curitiba visa um valor a partir de 20 milhões de euros (R$ 85 milhões), para avaliar um acordo com o time de Madrid.

No mercado em busca de laterais, os Colchoneros retornaram aos clubes brasileiros visando a peça ideal. O elenco desta temporada conta com Filipe Luis na posição. Natural de Santa Catarina, Filipe tem mais de 300 partidas pelo clube, mas não deve ter o contrato renovado no meio do ano.

A outra vaga hoje pertence a Lucas Hernandez, mas a saída do francês é ainda mais certa. O jogador já foi anunciado oficialmente pelo Bayern de Munique e atua pelo clube alemão a partir de julho. O valor da transferência girou em torno de 80 milhões de euros, com vínculo até 2024.

O jovem Renan Lodi, de apenas 21 anos, tem vínculo com o Athletico até 2022. Prata da casa, o garoto passou por todas as categorias de base do clube até atingir a equipe profissional, em 2016. A multa rescisória é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 171 milhões).

Ainda há expectativa de uma terceira investida do clube de Madrid, que se aproxime do valor exigido pelo Athletico.