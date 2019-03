Nova geração do Athletico-PR ganha espaço e comanda equipe no estadual

A boa campanha do Athletico-PR no segundo turno do estadual - com 16 gols em 3 partidas - passa pelos quatro nomes da base rubro-negra. Khellven, Lucas Halter, Christian e Jáderson são todos nascidos após o ano 2000, e já figuram como titulares na equipe de aspirantes do clube.

O mais jovem deles é Khellven, que nasceu em fevereiro de 2001. O lateral-direito começou no Guarani-SC e ganhou uma oportunidade no time paranaense ao disputar a Copa São Paulo de 2019.



"Eu, como o caçula, sinto-me muito feliz em poder jogar o Paranaense profissional, com apenas 18 anos. É uma responsabilidade boa, e quero aproveitar a chance. O Paranaense é um torneio bastante disputado, e o clube dá chance aos jovens. Então, estamos focados para conquistar o título", disse o jogador.



Quem trilha caminho parecido é Christian. Nascido em dezembro de 2000, o volante também disputou a Copa São Paulo, em janeiro, e ganhou espaço com Rafael Guanaes na equipe de aspirantes.



"Ainda estou me encaixando no esquema do professor Rafael Guanaes, com grandes jogadores ao meu lado me ajudando, me incentivando. É um momento único que estou vivendo, estou muito contente com as oportunidades e por corresponder dentro de campo. Agora é tentar manter o nível até o final", comentou.



Lucas Halter aparece como o mais experiente dos garotos da base do Furacão. O jovem zagueiro tem passagens pela seleção de base e já atuou ao lado dos titulares do Athletico, como Zé Ivaldo e Paulo André



Por fim, Jaderson, que nasceu em 12 de agosto de 2000, é o jovem que joga mais adiantado na equipe, fazendo trio de ataque com Bergson e Marquinho.



Os jovens atleticanos serão colocados à prova novamente na próxima quarta-feira (20), às 21h30, na Arena da Baixada, contra o Operário, pela terceira rodada do segundo turno do Paranaense.