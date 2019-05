Atlético-MG recebe Santos na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlético-MG faz sua estreia na Copa do Brasil 2019 nesta quarta-feira às 19h15 no estádio do Mineirão, quando recebe o Santos na primeira partida das oitavas de final da competição que nacional com a maior premiação.

Por ter disputado a fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG entra apenas nas oitavas de final da Copa do Brasil, assim como os outros participantes brasileiros do torneio continental.

Já o Santos participa desde a primeira fase da Copa do Brasil, o Peixe goleou o Altos e o América-RN nas duas primeiras fases, em seguida, bateu o Atlético-GO e eliminou o Vasco na quarta fase da competição.

Atlético-MG com dúvida para partida

O Galo teve pouco tempo de preparação para a partida, após perder de 2 a 0 para o Palmeiras no final de semana, os comandados de Rodrigo Santana se prepararam para encarar outro time de São Paulo e mais uma vez no estádio do Mineirão, onde será a vez de enfrentar o Santos.

No último treinamento antes da primeira partida do confronto, o volante Adilson acabou saindo mais cedo da atividade e foi para academia fazer um trabalho especial. Adilson já era dúvida na partida do fim de semana contra o Palmeiras, mas acabou atuando. Nesta quarta-feira se for poupado, Zé Welison deve entrar como titular.

A provável equipe do Atlético-MG é Victor, Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos, Zé Welison (Adilson), Geuvânio, Elias, Luan e Chará e Ricardo Oliveira.

Santos com rodízio no gol

Contratado nesta temporada, após excelente 2018 pelo Ceará, o goleiro Everson será titular mais uma partida de Copa do Brasil. O rodízio entre goleiros é uma escolha do técnico Jorge Sampaoli. Vanderlei é o atual goleiro titular no Campeonato Brasileiro.

O Peixe também fechou o último treino antes da partida, feito ainda no CT Rei Pelé, na baixada santista, o técnico Jorge Sampaoli terá apenas um desfalque, o lateral Felipe Jonatan o qual já atuou na Copa do Brasil deste ano pelo Ceará, sendo impedido de jogar por um segundo clube na mesma competição.

O provável Santos para partida tem: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jorge; Rodrygo, Eduardo Sasha (Jean Mota) e Soteldo.