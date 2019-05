Corinthians volta a apresentar problemas, porém vence Athetico fora de casa

Cássio; Fagner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Richard, aos 32' do 2º) e Júnior Urso; Jadson (Pedrinho, aos 19' do 2º), Vital (Gustagol, aos 26' do 2º) e Vagner. Técnico: Fábio Carille.

Corinthians : Cássio; Fagner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Richard, aos 32' do 2º) e Júnior Urso; Jadson (Pedrinho, aos 19' do 2º), Vital (Gustagol, aos 26' do 2º) e Vagner. Técnico: Fábio Carille.

Athletico-PR : Caio; Madson, Robson Bambu (Khellven, aos 47’ do 1º T), Lucas Halter e Márcio Azevedo; Marcelo, Matheus Rossetto, Léo Cittadini e Braian Romero; Tomás Andrade (Vitinho, aos 18’ do 2º) e Thonny Anderson (Bruno Nazário, aos 32’ do 2º T). Técnico: Tiago Nunes

Neste domingo (19), o Corinthians viajou até Curitiba para enfrentar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, e venceu por 2 a 0, com gols de Vagner Love e Pedrinho para pouco mais de 19 mil torcedores. Apesar da vitória, o Timão voltou a apresentar os problemas de criação, evidenciados, mas deixados de lado por Fábio Carille.

"Números tem hora que é importante e hora que não conta tanto. Hoje a gente foi eficiente, bem seguro. As finalizações foram muito para fora. A gente costuma, dentro do nosso scout, falar da finalização que vai ao gol, mas a gente valoriza demais a vitória pela questão da adaptação", comentou o técnico.

Preservando a equipe para a final da Recopa Sul-americana, o Furacão entrou com um time completamente reserva, e os substitutos aproveitaram a oportunidade no começo da partida. Com mais posse de bola e trocando passes com facilidade, o Athletico chegava próximo ao gol de Cássio com velocidade e facilidade.

Porém, foi o visitante que abriu o placar. Após levantamento na área de Jadson, Vagner Love apareceu no segundo poste e cabeceou cruzado, surpreendendo o goleiro Paranaense. 1 a 0 aos sete minutos de jogo.

Depois do gol a intensidade da partida caiu e só voltou a subir nos acréscimos, quando em uma cabeçada perigosa de Lucas Halter, o Furacão quase chegou ao empate. No último lance do primeiro tempo Toni Anderson marcou para o Athletico, mas o auxiliar assinalou impedimento.

No início da segunda etapa Toni Anderson voltou a balançar as redes, mas novamente em posição ilegal viu a felicidade acabar com o subir da bandeira do auxiliar.

O segundo tempo do Furacão foi superior, e em jogadas aéreas, levava perigo ao gol do Corinthians. Sentindo a fragilidade, Carille colocou Pedrinho, Richard e Gustagol.

Dificultando a troca de passes pelo meio campo, o time de Fábio Carille passou a apostar nos contra ataques rápidos puxados por Pedrinho. E foi o garoto quem marcou e fechou o placar na Arena da Baixada.

Depois de um chutão de Fagner, Pedrinho contou com o erro do zagueiro Lucas Halter, e de cabeça encobriu o goleiro rubro negro. Dois a zero Corinthians, voltando a vencer depois de dois empates nas últimas partidas do Brasileirão.

O Athletico Paranaense volta a jogar em casa na quarta-feira (22), às 21h30, contra o River Plate no primeiro jogo da final da Recopa Sul-americana. Já o Corinthians enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão no próximo domingo (26), às 19h, em Itaquera.