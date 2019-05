Gabriel cita semana desgastante, mas garante: "Somos profissionais e estamos à disposição"

Depois de duas longas viagens na semana - Goiânia e Assunção -, o Botafogo vai para Brasília, enfrentar o Palmeiras, atual líder do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha. A partida válida pela sexta rodada da competição será as 16h (Brasília). Em coletiva concedida após o treino desta sexta, o zagueiro Gabriel falou sobre a semana intensa vivida pelo clube e destacou o sentimento de superação do elenco.

"É um pouco desgastante sim, três viagens em uma semana. Agora é na superação, na vontade. Somos profissionais e estamos à disposição. Claro que seria melhor jogar no Nilton Santos, mas entendemos o lado financeiro. Seja onde for, vamos com todo respeito e alegria no coração em busca de um grande jogo", disse.

O time paulista segue invicto no Brasileirão, porém o atleta alvinegro demonstrou confiança, e afirmou que a equipe seguirá mantendo as estratégias do treinador Eduardo Barroca para o confronto contra os líderes do Brasileirão.

"Nosso estilo de jogo não pode mudar. Claro que com imenso respeito ao Palmeiras. Vai ser difícil, mas temos que manter a característica de posse de bola, ser agressivo e pressionar o adversário. Vai ser um jogo difícil e importante contra uma grande equipe. Sabemos que é num estádio neutro, mas naquela região de Brasília tem muitos botafoguenses. Com todo respeito ao Palmeiras, vamos até lá para fazer um grande jogo".

O Glorioso não contará com a presença de três importantes peças para o embate: Joel Carli, Erik e Rodrigo Pimpão. Entretanto, apesar de reconhecer a falta que estes jogadores fazem, Gabriel exaltou a qualidade de seus companheiros, e acredita naqueles que vão receber a oportunidade de entrar em campo no lugar dos desfalques.

"Fazem muita falta. São três jogadores de qualidade, mas o Botafogo tem um elenco qualificado. Quem vai entrar batalha muito por essa oportunidade. E ela apareceu em boa hora, contra o líder e com estádio cheio. Quem entrar vai dar o seu melhor", afirmou.

Sobre o centroavante da equipe, Diego Souza – que já teve uma boa passagem pelo Palmeiras – o camisa 2 do Alvinegro enalteceu as qualidades de Diego e disse ter fé no colega de equipe.

"Colocamos fé no Diego Souza. Nosso centroavante e precisa de gols. Vamos jogar em prol da equipe e dele. Cara merecedor e batalhador, está se dedicando muito para nos ajudar", concluiu.