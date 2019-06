Destaque na vitória do Internacional, Marcelo Lomba alerta: "Nada de tranquilidade"

Mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, o Internacional não teve facilidade na construção do resultado. Tanto que o goleiro Marcelo Lomba acabou sendo um dos grandes destaques do Colorado na partida. Todavia, o arqueiro do time gaúcho tratou de valorizar o adversário, que segundo ele, não facilitou a vida do time desde o primeiro tempo.

"Nada de tranquilidade. Talvez tenha sido o primeiro tempo mais difícil do campeonato. Tivemos que bater, bater, bater. Batia e voltava. A equipe deles estava muito bem organizada", enfatizou o goleiro.

Mesmo não participando do time desde o início da temporada, o atacante Paolo Guerrero é o artilheiro do time no ano com 9 gols em treze partidas. Com mais um tento anotado no jogo deste domingo (02), o peruano disse que apesar da dificuldade de marcar contra o Avaí, o primeiro gol acabou facilitando a sequência do Colorado na partida.

"Sabíamos que seria duro. Sempre joga fechado, com os 11 atrás da bola. Não tinha espaço no primeiro tempo. Fizemos o primeiro gol e abriu para o segundo", finalizou o peruano, que irá se apresentar nesta semana a seleção de seu país para a disputa da Copa América.

O atacante Paolo Guerrero é o artilheiro do Internacional no ano com 9 gols em treze partidas disputadas. (Foto: Internacional / Ricardo Duarte)



Com o resultado, o Colorado foi à quinta colocação, com 13 pontos, três atrás do líder Palmeiras, que tem 16 pontos e um jogo a menos. O Internacional agora volta a campo na próxima sexta-feira (07), quando viaja ao Rio de Janeiro, onde irá enfrentar o Vasco da Gama, às 20h30, no estádio de São Januário.