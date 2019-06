Desfalcados, Santos e Corinthians fazem clássico alvinegro na Vila Belmiro

Nesta quarta-feira (12), acontece mais um capítulo do clássico dos Alvinegros, o Santos recebe o Corinthians às 21h30 da noite no solo sagrado da Vila Belmiro na disputa pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos é o vice-líder da competição com 17 pontos tendo cinco vitórias dois empates e apenas uma derrota. Já o Corinthians está na 10ª posição no Brasileiro com 12 pontos. Uma possível vitória sobre o rival o Timão encostaria nos lideres.

Santos sem Rodrygo

O Alvinegro praiano, não pôde fazer uma partida de despedida para o jovem atacante Rodrygo. O Santos brigou com a CBF a qual não liberou o atleta para disputar os jogos do Brasileirão. Sendo assim, Rodrygo fez o último treino pelo clube na terça-feira e agora segue para a Espanha para se apresentar no Real Madrid.

O Peixe chega para o clássico com alguns desfalques além de Rodrygo, Lucas Veríssimo cumpre suspensão, Cueva e Derlis González estão com suas respectivas seleções para a disputa da Copa América.

Sendo assim, Sampaoli deve mandar a campo um time com : Everson; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota (Carlos Sánchez); Marinho e Eduardo Sasha (Uribe) e Soteldo.

Corinthians com problemas na lateral

O técnico Fábio Carille tem um problemão para resolver antes do clássico, o lateral direito Fagner está com a Seleção Brasileira, o reserva imediato Michel, sofreu uma contratura muscular na coxa direita e será desfalque. A terceira opção será Bruno Méndez que jogara improvisado, já que sua posição de origem é a zaga.

Carille também não contará com Boselli que sentiu dores no joelho, além de Cássio com a Seleção Brasileira, Matheus Vital e Pedrinho os quais servem a Seleção Brasileira sub 23.

Com isso foram relacionados 22 jogadores para a partida

Goleiros: Caique e Walter

Laterais: Carlos Augusto e Danilo Avelar

Zagueiros: Bruno Méndez, Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Jadson, Régis e Sornoza

Atacantes: Clayson, Everaldo, Gustavo e Vagner Love