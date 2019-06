Ataque funciona novamente e Goías bate Athletico-PR no Serra Dourada

Sob seus domínios, o Goiás venceu o Athletico-PR, na noite desta quinta-feira (13), no Serra Dourada, em Goiania. A partida foi válida pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terminando no placar de 2 a 1 para o Verdão.

Com o resultado, o clube esmeraldino alcançou a quinta vitória no Brasileirão e pulou para a sexta posição na tabela, com 15 pontos conquistados. Já o Furacão sofreu sua quinta derrota na competição e caiu para a 12ª colocação, com 10 pontos.

Primeiro Tempo

O início de jogo foi eletrizante e não demorou muito para o placar ser aberto no Serra Dourada. Pelo Athletico, Marco Rúben quase marcou, mas Tadeu fez o primeiro milagre da noite. A resposta do Goiás acabou sendo fatal. Kayke, aos seis minutos, arriscou de longe e, no percurso, contou com o quique de bola para vencer o goleiro adversário Santos, marcando, assim, o primeiro gol do jogo e o seu quarto gol na Série A.

O Furacão não sentiu o golpe e se mandou para o ataque, criando chances claras de empatar a partida. O que o time comandado por Tiago Nunes não contava, era com a noite inspirada do goleiro Tadeu, que salvou o Verdão em mais duas oportunidades. Se por um lado os paranaenses pecavam nas finalizações, por outro os goianos aproveitaram, novamente, a chance que tiveram. Aos 32 minutos, Daniel Guedes levantou bola na área, Kayke desviou e Leandro Barcia, livre de marcação, completou para as redes.

Etapa final emocionante

Na volta do intervalo, as duas equipes não conseguiram produzir nos minutos inicias. Depois de um tempo, o Goiás voltou a atacar. Em bola levantada na área, Marlone, que havia acabado de entrar, quase marcou para os Esmeraldinos, parando na trave. Do outro lado, o Furacão parou em Tadeu e também na trave, com Bruno Nazário mandando um canhão de longe e acertando o travessão adversário.

Tudo parecia estar encaminhado para a vitória dos goianos. Nos acréscimos, perto do juiz finalizar a partida, Rafael Vaz, zagueiro do Verdão, acabou marcando contra, em bola de Rony. Entretanto, não havia mais tempo para uma reação e os três pontos ficaram mesmo com os donos da casa.

Parada para a Copa América

As duas equipes só voltam a jogar depois da Copa América. Pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os goianos visitam o Flamengo, no Maracanã, e os paranaenses recebem o Internacional, na Arena da Baixada.