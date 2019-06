Emprestado pelo Sport ao Internacional, volante Rithely desperta interesse do Vasco

O Vasco segue tentando novos jogadores para reforçar o elenco durante a parada para a Copa América, o nome da vez é o volante Rithely, que tem seu contrato de empréstimo com o Internacional terminado no final deste mês.

O clube gaúcho tem até o final do mês para garantir a prorrogação do empréstimo, que até o momento não se posicionou. O jogador tem contrato com o Sport até janeiro de 2022.

Ainda nesta semana, o empresário do jogador e dirigentes do Internacional terão uma reunião para decidir o futuro do jogador. Sem definição de onde irá jogar, o Vasco surgiu como um dos interessados no futebol de Rithely, onde o técnico Vanderlei Luxemburgo já trabalhou com o jogador no Sport em 2017.

O jogador de 28 anos foi revelado pelo Goiás e contratado pelo Sport em 2011, onde ficou até 2018 e foi campeão da Copa do Nordeste em 2014 e bi-campeão do Campeonato Pernambucano em 2014 e 2017. Em 2018, Rithely atuou apenas em nove partidas pelo clube Colorado.