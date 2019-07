Jesus faz milagre, Brasil bate Argentina e volta à final após 12 anos

É final verde e amarela! Empurrado por mais de 55 mil torcedores no Mineirão, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0. Gabriel Jesus teve uma noite inspirada - marcou um gol e deu uma assistência. Roberto Firmino corou a festa canarinha.

O próximo adversário sai do confronto de Chile x Peru, para a grande final no Maracanã, no domingo (7), às 17h.

Com chapéu, marcador foi inaugurado por Jesus

Assim que a bola rolou, a Seleção Brasileira já começou assustando. A bola sobrou com Firmino dentro da área, arrematou forte e Armani espalmou, mas o camisa 20 estava impedido. Aos 11' foi a fez da Albiceleste fazer o torcedor grirar: "UH". Paredes arriscou da intermediária e tirou tinta no travessão de Alisson. Porém, quem comerou foi a torcida da casa. Aos 18', Daniel Alves deu um chapéu em Acunã, passou para Firmino, que cruzou rasteiro para Gabriel Jesus escorar para o fundo das redes.

Aos 22', o poste foi inimigo da Argentina e impediu de igualar o marcador. Casemiro acabou cometendo falta em Messi. O capitão cobrou na grande área. Após bate e rebate, Agüero acertou a trave. A dupla voltou a dá trabalho para a zaga. O camisa 10 acionou o atacante pela esquerda, que chutou em cima de Marquinhos. Na reta final, a Albiceleste teve mais domínio do jogo, contudo, o Brasil conseguiu incomodar. Arthur ficou com a sobra do escanteio e finalizar. O goleiro pulou para fazer a defesa e ficou com a bola.

Noite de Jesus

Na volta do intervalo, o melhor lance ocorreu nos pés de Coutinho. Willian sofreu uma falta e a arbitragem mandou seguir. Gabriel Jesus levou para o meio e rolou para o camisa 11. O brasileiro avançou e chutou à direita do gol. Aos 12', foi a fez do torcedor canarinho ficar com o coração nas mãos. Messi carimbou o travessão. A seleção argentina permaneceu rodando a área, Acuña recebeu e finalizou mas Alisson tirou de soco.

Aos 22', Messi sofreu falta na quina da área. O próprio jogador foi para a cobrança e o arqueiro brasileiro pulo no ângulo e segurou firme. Três minutos depois, Gabriel Jesus partiu em contra-ataque, invadiu a área e rolou para Firmino, que livre só teve o trabalho para empurrar. Com a torcida fazendo a festa nas arquibancadas, o Brasil ficou trocando passes e valorizou o tempo até o apito final.