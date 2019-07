Três saíram e sete chegaram: um Bahia renovado depois do recesso

Na volta à rotina do futebol nacional, o Bahia se encontra no oitavo lugar do Brasileirão e nas quartas de final da Copa do Brasil, um desempenho agradável dentro das quatro linhas. Sob comando de Roger Machado, os soteropolitanos empataram o primeiro jogo após a pausa: 1 a 1, no Sul, com o Grêmio pela Copa do Brasil. Porém, há novidades no elenco para a sequência do ano.

Presidente do tricolor, Guilherme Bellintani disse que o intervalo serviria para que novas contratações fossem feitas para qualificar o grupo e estabeleceu algumas posições como prioridades: zagueiro, meia-armador e pontas seriam os principais alvos tricolores.

A lateral esquerda se tornaria outra prioridade após saída do reserva Paulinho, vendido ao futebol dinamarquês por R$3 milhões. Para piorar, Douglas Augusto foi vendido pelo Corinthians ao PAOK da Grécia, rendendo uma taxa de vitrine, mas deixando o Bahia com mais um buraco a ser fechado. Por fim, o zagueiro Éverson, que vinha atuando pela equipe de aspirantes, foi emprestado ao Portimonense de Portugal até o final da temporada.

Caras novas

Imagem: VAVEL Brasil

Os reforços foram chegando aos poucos. Dos sete contratados, cinco chegam por empréstimo e dois em definitivo (destacados em negrito). Como esperado, a maioria dos reforços vieram para suprir as posições carentes já citadas. Os novos jogadores do Bahia são:

Guerra, 33 anos , meia - Palmeiras

Lucca, 29 anos, atacante - Al Rayyan-ARA / Corinthians

Juninho, 24 anos, zagueiro - Palmeiras

Marllon, 27 anos, zagueiro - Corinthians

Ronaldo, 22 anos, volante - Flamengo

Wanderson, 28 anos, zagueiro - Shimizu S-Pulse-JAP / Atlético-PR

Giovanni, 30 anos, lateral esquerdo - Ponte Preta

Não satisfeito, o Bahia ainda negocia com mais um volante que joga fora do Brasil, informações que circulam na imprensa baiana levam a crer que se trata de Raúl Loaiza, jogador colombiano de 25 anos que defende o San Lorenzo. O jogador pertence ao Atlético Nacional-COL e também está no radar do Defensa y Justicia-ARG. Mesmo assim, o Tricolor segue monitorando a situação de Raúl e pode oficializar uma proposta a qualquer instante.

No mais, o bom rendimento do primeiro semestre baiano é esperado pela torcida soteropolitana para o restante da temporada. Já pensando nisso, o Bahia volta a campo no sábado (13), às 17h no Pituaçu, pela 10ª rodada do Brasileirão diante do Avaí.