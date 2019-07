Especulado no Santos, Ronaldo é emprestado ao Bahia

DO Flamengo encaminhou o acerto de empréstimo do volante Ronaldo junto ao Bahia. Confirmado pelo portal Yahoo Esportes, o tricolor contará com o atleta até dezembro. Desejado pelo Santos nas duas últimas janelas, Sampaoli deverá buscar outra opção no mercado para substituir Jean Lucas, negociado com o Lyon, da França.

Ronaldo foi procurado pelo Santos no início do ano, durante a negociação de Bruno Henrique com o time da Gávea. No entanto, apesar do interesse, o volante rubro-negro que reforçou o time da Vila foi Jean Lucas.

Revelado em 2016, quando foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ronaldo foi emprestado ao Atlético/GO em 2017. Desde então faz parte do elenco rubro-negro. Atuando como segundo volante, seu perfil de jogo se enquadra no estilo de Jorge Sampaoli, com alto índice de passes por jogo.

Apesar de reforçar o Bahia, Roger Machado não poderá contar com o atleta na Copa do Brasil. Frustrado na negociação, o Santos deverá planejar alternativas para a sequência da temporada.