Na Arena, Corinthians e CSA se enfrentam com novidades no elenco

Finaliza a Copa América, recomeça o Brasileirão. Depois da conquista da Seleção Brasileira, os times sul-americanos voltam aos seus devidos trabalhos. Neste domingo (14), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o CSA. A partida acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília).

Só a vitória interessa

A situação na tabela das duas equipes é um tanto quanto distante. A começar pelo Timão, 12º colocado, com 12 pontos conquistados. Vem de três jogos seguidos sem vitória, perdendo inclusive no clássico contra o Santos. O CSA está posicionado de uma forma preocupante na classificação. Com apenas seis pontos somados nas nove partidas, o clube alagoano ocupa a vice-lanterna da competição, além de não vencer há quatro confrontos. De fato, o triunfo é a busca imprescindível das duas equipes que tentam escapar da má fase.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

Reforços experientes

Tentando reforçar o sistema defensivo, o Corinthians foi em busca de um zagueiro no mercado e trouxe um velho conhecido da torcida alvinegra. Gil, de 37 anos, foi contratado e já relacionado pelo técnico Fábio Carille. Quem também entrou na lista do treinador foram os titulares Cássio e Fagner, que disputaram a Copa América e levantaram a taça com a seleção. Pelo que se vê, Carille não quer saber de descanso e quer contar com força máxima para a partida.

O Azulão aproveitou a parada na competição para trazer um pacotão de reforços. Depois das saídas do treinador Marcelo Cabo e do meia Matheus Sávio, alguns nomes foram apresentados com o objetivo de livrar o time do rebaixamento para a Série B. O técnico Argel Fucks e os atacantes Alecsandro, Ricardo Bueno e Rodolfo Gamarra são os destaques.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CSA: Jordi; Celsinho, Allan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Nilton, Naldo, Jonatan Gomez e Apodi; Ricardo Bueno e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

Arbitragem

Quem apita é Wagner Reway, da Paraíba. Acompanhado pelos assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE). O VAR é comandado por Carlos Eduardo Nunes, Grazianni Maciel Rocha e Daniel do Espírito Santo Parro, todos do Rio de Janeiro.