Athletico joga mal, desperdiça pênalti e perde em casa para o Boca Juniors

:Jogando na Arena da Baixada pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Athletico-PR recebeu o Boca Juniors e perdeu por 1 a 0, com gol marcado por Mac Allister aos 37 minutos do segundo tempo. Marco Ruben ainda perdeu um pênalti no último lance da partida, deixando a vida do Furacão complicada.

Primeiro Tempo

Os dez minutos iniciais foram bem equilibrados. Com o Athletico apostando em lançamentos para o ataque, enquanto o Boca buscava povoar o meio campo e pressionar a saída de bola do time brasileiro. Em contra-ataque Ábila, em velocidade, chegou na frente de Santos, mas no instante final Márcio Azevedo cortou de carrinho. Aos 11 minutos, Roni chutou de fora da área a bola passou tirando tinta da trave de Andrada.

Aos 18 minutos em cobrança de falta rasteira do Boca, a bola passou por todo mundo e parou nas mãos de Santos. Com 23 minutos do primeiro tempo, Nikão fez boa jogada se livrou do marcador e tocou para Bruno Guimarães, que arrancou, e da linha da grande área mandou um chutaço que passou raspando no travessão. Aos 30 minutos, a defesa do Athletico errou na saída de bola, que sobrou limpa para Ábila: cara a cara com Santos chutou em cima do goleiro brasileiro. Por pouco o Boca Juniors não abriu o placar naquele momento do jogo.

Em toda a primeira etapa a marcação e as faltas foram o que predominou na partida. Sabendo da velocidade e da qualidade do Athletico como mandante, a equipe argentina buscava destruir toda e qualquer subida ao ataque da equipe brasileira. Aos 40 minutos, em mais um chute de fora da área, Nikão bateu e a bola passou perto do gol, mas Andrada estava acompanhando a jogada. Apesar do Athletico ter sido um pouco melhor não conseguiu abrir o placar da partida e o primeiro tempo acabou 0 a 0.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Athletico voltou pressionando ainda mais o Boca, sabendo da importância da vitória como mandante o time brasileiro tentava mais chegar ao gol, porém parava no bom sistema defensivo da equipe argentina que parecia satisfeita com o empate. As chances reais de gol ficaram mais escassas. Os times erravam muito no último terço do campo e as finalizações não tinham a direção do gol.

A primeira chance real de gol só saiu aos 18 minutos, quando Jonathan lançou na pequena área e Marco Ruben, de cabeça, mandou raspando no travessão. Depois dos 15 minutos, o Athletico tomou conta do jogo. O Boca não conseguia assustar nem em bolas paradas. Aos 23', Bruno Guimarães bateu tirando do goleiro, mas Andrada, com as pontas dos dedos, conseguiu mandar a bola para escanteio — foi a melhor chance até aquele momento criada na partida.

Nos 15 minutos finais, o jogo ficou ainda mais brigado: o Athletico parecia ansioso por conta do gol que não saía. As maiores chances de perigo na parte final do jogo eram construídas em lances de bola parada, que sempre assustava os goleiros. Aos 37 minutos em boa trama do Boca perto da meia lua do Athletico, a bola sobrou MacAllister que chutou e com desvio em Pedro Henrique a bola foi no ângulo do gol de Santos. 1 a 0 para o Boca Juniors, no momento onde o time brasileiro já vinha mal na partida.

Aos 46 minutos, Roni recebeu lançamento, entrou na área e dividiu com o goleiro na sobra a defesa afasta a bola, os jogadores ficaram reclamando pênalti. O árbitro foi chamado pelo VAR, após ir na cabine ver o lance ele marcou o pênalti para o Athletico. Na cobrança Marco Ruben desperdiçou, no chute o atacante colocou a bola na trave. Com má atuação do Athletico e com atuação tipica de time argentino o Boca Juniors venceu por 1 a 0.