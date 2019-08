Corinthians joga bem, vence Montevideo Wanderers e segue às quartas da Sul-Americana

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o Montevideo Wanderers na semana passada, por 2 a 0, na Arena Corinthians, a equipe paulista foi ao Uruguai para disputar a partida de volta do confronto poupando alguns titulares. Mesmo assim, o time teve mais uma boa atuação e venceu por 2 a 1, com dois gols de Vágner Love.

Com isso, o atacante chega à artilharia da competição, com quatro tentos, ao lado de Erik, ex-Botafogo, e Moya, do Zulia da Venezuela.

Como prêmio pela classificação diante dos uruguaios, o Corinthians receberá uma quantia de R$ 2,3 milhões e segue rumo às quartas de final.

Corinthians cria, mas não aproveita as chances de gol

O Corinthians começou jogando melhor. Com mais posse bola, a equipe controlou a partida e não deu oportunidades ao adversário. A boa atuação começou a ser traduzida em chances de gol, mas o time paulista não conseguiu aproveitá-las e não tirou o zero do placar.

Um dos destaques do primeiro tempo foi Matheus Jesus, que teve boa atuação defensiva, se movimentou bastante e finalizou com qualidade. Aos 29 minutos, o volante teve sua primeira chance clara de gol. Vital fez bela jogada pela esquerda e tocou para Carlos Augusto. O lateral rolou para trás e Jesus chegou batendo da entrada da área para a bela defesa de Arruabarrena.

Cinco minutos mais tarde, mais uma chance perdida. Vital puxou contra-ataque e abriu para Love na esquerda. O atacante encontrou Ramiro na entrada da área, que finalizou de esquerda por cima da meta uruguaia. Logo na sequência, mais um susto para a equipe celeste. Matheus Jesus fez jogada individual e finalizou de fora da área mirando o ângulo. A bola fez uma bonita curva e bateu no travessão.

Ainda antes de a primeira etapa acabar Ramiro teve mais uma oportunidade de balançar a rede. Clayson fez jogada pela esquerda e cruzou na área. O volante dominou no peito e bateu de novo de esquerda para fora.

Gols aparecem na segunda etapa

O Corinthians manteve o ritmo do primeiro tempo e abriu o placar um minuto depois de voltar do vestiário. Após infiltração de Ramiro, Clayson deu um belo lançamento para o volante chutar de esquerda. A bola resvalou no goleiro e bateu na trave. No rebote, Vágner Love só empurrou para as redes.

Dois minutos depois do gol, Gabriel vacilou e perdeu a bola no campo de defesa para Bravo. O meia avançou e bateu de fora da área. Cássio ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o empate da equipe uruguaia.

Após sofrer o gol o Corinthians acordou e retomou o controle da partida. Fábio Carille colocou em campo Júnior Urso, Boselli e Gustavo, nos lugares de Matheus Jesus, Vágner Love e Ramiro, respectivamente.

Mesmo com as alterações o time paulista continuou mandando no jogo, seguiu no ataque e ainda teve tempo para mais algumas chances claras de gol no fim da partida. Porém, não conseguiu marcar e a partida terminou em 2 a 1.

Próximos compromissos

Agora, o Corinthians volta a São Paulo e se prepara para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time do Parque São Jorge enfrenta o Palmeiras, às 19h, na Arena Corinthians.

Pela Copa Sul-Americana, a equipe de Fábio Carille pega o Fluminense em confronto válido pelas quartas de final.