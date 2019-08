Arrascaeta agradece a torcida, e Arão diz que Flamengo aproveitou chances

O Flamengo venceu o Grêmio, na noite deste sábado (10), pelo placar de 3 a 1 e confirmou o favoritismo ao enfrentar a equipe alternativa mandada a campo por Renato Gaúcho. Em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileiro, no Maracanã, o Rubro-Negro foi o responsável pelas melhores ações do confronto, impondo o próprio ritmo dentro de casa e criando chances, especialmente com Arrascaeta, que começou jogando centralizado, como meia armador.

Retomando ritmo de jogo, o uruguaio foi um destaques da partida, junto com o volante Willian Arão, bastante contestado pela torcida e defendido pelo treinador português. Os dois juntos contribuíram com dois gols e duas assistências e ajudaram o Flamengo a manter o controle do jogo, com posse de bola no setor ofensivo e desarmes fundamentais do camisa 5 rubro-negro. Além deles, Éverton Ribeiro decretou o triunfo dos mandantes, depois de ter saído do banco de reservas e se recuperar totalmente de uma lesão óssea no pé.

Após o apito final, Arão frisou o bom resultado e a atuação consistente do time, mas alertou para o mal rendimento fora do Rio de Janeiro. O volante comentou, ao ser perguntado sobre as partidas longe de casa, como a equipe carioca deve ser comportar.

"Penso que o ideal é jogar da mesma forma que a gente vem jogando, aproveitar mais as chances, controlando bem a partida, como fizemos hoje. E também não dar brecha para o adversário. Sábado que vem é fazer um grande jogo para sair vencedor."

Antes da bola rolar, Arão foi homenageado por chegar à marca de 200 partidas pelo clube carioca; o jogador comentou o feito nas redes sociais do Flamengo:

Já Arrascaeta foi mais comedido e preferiu reforçar o apoio que o time recebe da arquibancada do Maracanã.

"Aqui estamos sempre bem e fortes, com a torcida apoiando 100% para nós ganharmos. É parabenizar todos os torcedores e jogadores e seguir a mesma linha de jogo fora de casa, nisso precisamos melhorar."

Com o resultado conquistado e a derrota do líder Santos para o São Paulo, o Flamengo diminuiu a distância para o Peixe, que agora é de cinco pontos. O próximo compromisso dos comandados de Jorge Jesus é sábado que vem (18), contra o rival Vasco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os jogadores devem ganhar folga amanhã e terão a semana cheia para treinar para o clássico.