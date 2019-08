De cara nova no comando, Fortaleza recebe reservas do Internacional

O estádio Castelão, neste sábado (17), às 17h (horário de Brasília), receberá um confronto com dois extremos. De um lado o Fortaleza, mandante na partida, que sofre um momento de transição no comando da equipe. De outro o Internacional, visitante, que tem como principal característica a consolidação do treinador, que está à frente do time colorado há três anos. O jogo será válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

De cara nova e querendo embalar

No meio da semana, o Fortaleza acabou trocando de treinador. Rogério Ceni, que foi o comandante responsável por levar o time de volta à primeira divisão, firmou um acordo com o Cruzeiro e acabou deixando o clube. Ceni conquistou, junto ao elenco, um Campeonato Cearense, uma Série B e uma Copa do Nordeste. Para a o seu lugar, um também jovem treinador foi contratado. Zé Ricardo, com passagens por Flamengo, Vasco e Botafogo, aceitou o desafio e, agora, é o novo técnico dos cearenses.

Na 12ª posição da Série A, com 12 pontos conquistados, o Tricolor do Pici quer embalar uma sequência de vitórias para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e brigar na parte de cima. Para isso, a diretoria abaixou os preços dos ingressos e a torcida comprou a ideia. Já são mais de 20 mil torcedores garantidos no estádio que já foi palco de Copa do Mundo.

Em campo, o novo treinador já antecipou que não deve provocar grandes mudanças no esquema tático tricolor. O novo comandante chegou à sede do time na última quarta-feira (14) e não terá tempo hábil para propor mudanças significativas na filosofia de jogo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Juninho, Vázquez; Edinho, Romarinho e Wellington Paulista. Técnico: Zé Ricardo.

Vencer fora é o objetivo

O Internacional, por sua vez, vem sendo uma das grandes forças do futebol brasileiro nesta temporada, isso também se deve ao belo trabalho do técnico Odair Hellmann à frente do elenco. Não à toa, o clube colorado é um dos semifinalistas da Copa do Brasil e está disputando as quartas da Libertadores da América. Na Série A, ocupa a oitava posição na tabela, com 21 pontos conquistados.

Talvez, a grande ''pedra no sapato'' do time sulista nesta temporada, seja os jogos fora de casa. Sob seus domínios, na Série A, o desempenho é quase que impecável. Porém, quando se fala em sair do Beira Rio, o retrospecto vira de cabeça para baixo. Até agora, foram quatro derrotas e um empate em cinco jogos disputados.

Nas quatro linhas, Odair só relacionou jogadores reservas. A estratégia é poupar os principais jogadores para o confronto contra o Flamengo, que acontece na próxima quarta-feira (21), pela Libertadores.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Zeca, Bruno Fuchs, Emerson Santos e Natanael; Rithely, Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore e Wellington Silva; Tréllez Técnico: Odair Hellmann.