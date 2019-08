Cuiabá vence por WO após elenco do Figueirense não ir a campo em forma de protesto

O Cuiabá Esporte Clube venceu o Figueirense por WO (3 a 0) na noite dessa terça-feira (20), na Arena Pantanal. Jogadores do Figueirense estiveram no vestiário do estádio, mas voltaram para o ônibus, com destino ao hotel.

A ameaça de não entrar em campo já era esperada e se concretizou nesta noite, por conta da insatisfação dos atletas com salários e direitos de imagem atrasados. A partida foi válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Cuiabá somou três pontos na tabela.

Diante da situação, a equipe do Figueirense deverá ser punida pela CBF e STJD. A partida contra o Cuiabá será computada como uma derrota por 3 a 0, além de multas desportivas. Caso os atletas optem por não entrar em campo na próxima rodada da Série B, o Furacão do Estreito pode correr o risco de ser excluído da competição.

Entenda o caso

Protestos, manifestações e incerteza resumem o atual momento do Figueirense. O clube enfrenta problemas financeiros e os atletas estão protestando pela falta de pagamento. Sem pagar o direito de imagem desde maio, a situação do time está cada vez mais complicada.

Na última sexta-feira (16), 31 jogadores assinaram uma notificação extrajudicial afirmando a possibilidade do elenco não jogar ou treinar até que acertos salariais sejam realizados. Dois dias após a notificação extrajudicial, o Figueirense se manisfestou informando que os pagamentos seriam realizados no dia 28 de agosto. Após a nota oficial, os jogadores não concordaram e ressaltaram a necessidade do salário ser pago até terça-feira (20), o dia do jogo diante do Cuiabá.

O que disse o clube após o WO

O Figueirense Futebol Clube comunica que a decisão de promover o W.O. na partida da Série B do Campeonato Brasileiro desta terça-feira, 20 de agosto, contra o Cuiabá, em Mato Grosso, é exclusiva dos jogadores profissionais relacionados para o confronto. Vale ressaltar que a comissão técnica se apresentou normalmente para a disputa e o setor de logística do Alvinegro promoveu todos os procedimentos prévios para entrada em campo dos atletas.

Por meio de suas redes sociais, o Cuiabá Esporte Clube informou que os bilhetes adquiridos pelos torcedores para o jogo contra o Figueirense poderão ser trocados, sem custos, para a partida contra o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira (23), às 21h30.