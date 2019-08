Flamengo segura Internacional no Beira-Rio e está na semifinal da Libertadores

O Flamengo está na semifinal da Libertadores da América! Após jogar com o Internacional na noite desta quarta-feira (28), os comandados de Jorge Jesus empataram em 1 a 1 com o time de Odair Hellmann. Assim, por ter vencido o jogo de ida por dois gol de diferença, os cariocas passaram de fase e agora enfrentam o Grêmio, dirigido pelo velho conhecido da torcida flamenguista: Renato Gaúcho.

No Sul, o confronto prometia muita intensidade, mas o primeiro tempo não retratou as expectativas. O Colorado entrou nervoso campo, com ansiedade para definir as principais jogadas de ataque — o que resultou em alto índice de passes errados (. Já o Flamengo, que tinha boa vantagem no agregado, manteve o estilo ofensivo característico de seu treinador português e dominou a posse de bola, saindo nos contra-ataques e oferecendo perigo ao gol de Marcelo Lomba.

A velocidade da linha de frente carioca surtiu efeito, e Gabigol teve as duas chances mais claras da partida até então: uma que parou em leve desvio do goleiro, saindo para escanteio; e outra mal finalizada, que passou ao lado da trave esquerda. O Internacional tentava criar jogadas, mas parava no bom bloqueio de marcação dos rubro-negros. Sem grandes emoções, a primeira metade da decisão terminou em 0 a 0.

Mudanças após o intervalo

Na etapa complementar, com as entradas de Nico López e Wellington Silva (as mesmas substituições feitas no Maracanã) nos lugares de Rafael Sóbis e Uendel, a equipe mandante mostrou evolução e contagiou a torcida. O Flamengo, que pouco errou durante todo o confronto, cometia muitas faltas perto da entrada da área. Em uma delas, D´Alessandro cobrou na medida no alto e Rodrigo Lindoso testou firme no canto direito de Diego Alves. Mesmo tendo sido analisado pelo VAR, o gol foi confirmado: o Beira-Rio pegou fogo e a pressão sobre os visitantes aumentou mais ainda.

Com a abertura do placar aos 16 minutos do segundo tempo, os jogadores de Odair Hellmann se lançaram de vez ao ataque e o zagueiro Víctor Cuesta deu lugar ao meia-atacante Sarrafiore, o que deixou ao Mais Querido mais campo para contra-atacar. No vazio deixado por essa última troca, o líder do Brasileirão armou bela jogada com Bruno Henrique, que correu em velocidade até a área do Inter. O ponta tocou para Gabigol que, sozinho, empurrou para as redes. Com o gol qualificado fora de casa aos 39 minutos, o Flamengo decretou a classificação e o Colorado não tinha mais forças para marcar os três gols restantes.

Festa rubro-negra no Beira-Rio

Ao fim da partida, os atletas rubro-negros saudaram a torcida e agradeceram o apoio, que veio mesmo longe do Rio de Janeiro. O Internacional, agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil (contra o Cruzeiro), que está na reta final. Já os cariocas comemoram o avanço para a semifinal da Libertadores, contra o Grêmio, e miram a próxima rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, no Maracanã.