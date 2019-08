Jorge Jesus exalta festa no Beira-Rio: "Maior torcida do Brasil não, maior torcida do mundo"

Depois de 35 anos, o Flamengo volta a uma semifinal da Libertadores! O Rubro-Negro eliminou o Internacional no jogo da volta, pelas quartas de final da Libertadores. A partida terminou com a igualdade no placar: 1 a 1. O time carioca foi superior no confronto e conseguiu transformar a superioridade em gols nos dois jogos e obteve a classificação com um 3 a 1 no agregado, deixando o fiasco de lado, algo comum em anos anteriores.

Jorge Jesus elogiou a postura da torcida do Flamengo, que mesmo em território adversário, diante de milhares de Colorados, cantou e apoiou o clube carioca.

"Estou na maior torcida do mundo, tem alguma dúvida que algum clube tem uma torcida com tanta torcida e paixão quanto o Flamengo? Isso é um dos grandes sonhos do clube, demos um passo, não mais que isso, falta outro passo", declarou o treinador.

O Rubro-Negro teve chances de garantir a vaga no primeiro tempo, mas o atacante Gabriel Barbosa desperdiçou duas chances claras de gol. Na segunda etapa, o Inter abriu o placar e cresceu na partida. No entanto, minutos depois, o Fla empataria a partida. O técnico Jorge Jesus fez uma analise sobre alguns fatores que aconteceram na partida.

"Durante os 90 minutos, fomos a melhor equipe lá, sem dúvida nenhuma. Primeira parte fantástica, acabamos por não concretizar lances na cara do goleiro, mas, para além das oportunidades de gol, foi uma equipe muito segura. Se olharem para o jogo, não se lembra de uma oportunidade de gol do Inter, só bola parada. O Flamengo nestas decisões tem que ser uma equipe que não pode perder tantas chances, mas valeu. No segundo tempo, com as modificações do Inter, nosso corredor central começou a ficar desequilibrado. O D'Alessandro começou a enfiar a bola com muita facilidade, até eu modificar e mexer. A partir daí, voltamos por cima", finalizou o treinador.

Após garantir a vaga nas semifinais da Libertadores, o Fla volta as atenções para o Brasileirão. Na tarde de domingo (01), o Flamengo enfrenta o Palmeiras em duelo pela 17ª rodada, no Maracanã, às 16h. O clube carioca é o líder da competição, com 33 pontos.