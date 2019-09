Eliminados na Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio medem forças no Brasileirão

Na manhã deste domingo (8), às 11h, o Cruzeiro recebe o Grêmio na Arena Independência, em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminados na Copa do Brasil, os dois times voltam suas atenções para o Brasileirão. Sem Dedé, o Cruzeiro, tenta se afastar da zona de rebaixamento, o Grêmio, por sua vez, visa se recuperar como visitante no campeonato.

Mistério e polêmicas: o Cruzeiro de Rogério Ceni

A última atividade comandada por Rogério na Toca da Raposa II, foi com portões fechados. O time celeste é o 16º colocado com 18 pontos conquistados, o primeiro time fora do Z4. Após a goleada de 3 a 0 sofrida na Copa do Brasil para o Internacional, o vestiário do Cruzeiro se desestabilizou. A dúvida para o confronto com o Grêmio é se Rogério Ceni fará mudanças na equipe, com relação a que perdeu para o Colorado.

Sem Dedé, com uma entorse no tornozelo direito, o zagueiro Léo deve ir na vaga do companheiro de zaga, ao lado de Fabrício Bruno. Sem Orejuela, convocado para defender a seleção da Colômbia, outra mudança por acontecer na lateral-direita. Assim, Jadson deve dar lugar a Edílson. Há a dúvida ainda no ataque celeste.

Quem está fora: Dedé, Orejuela, Rodriguinho e Weverton.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edílson, Fabricio Bruno, Léo e Egídio; Henrique, Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e David ; e Fred. Técnico: Rogério Ceni.

Como visitante, Grêmio tem apenas uma vitória

Fora de seus domínios, o desempenho do tricolor gaúcho não é dos melhores. Como visitante, a equipe de Renato Portaluppi venceu apenas uma partida, empatou cinco e perdeu três. O time gaúcho é o 12º colocado, com 22 pontos conquistados. Invicto há três jogos, o Grêmio busca retomar o caminho das vitórias na competição nacional.

Com desgaste físico, Geromel é dúvida para o confronto. Caso não atue, deve ser substituído por David Braz. O time gaúcho não poderá contar com Léo Gomes, com uma lesão no joelho direito e Maicon com um problema na panturrilha direita. Galhardo entra na direita. No meio-campo, a tendência é que Rômulo atue com Matheus Henrique.

Quem está fora: Léo Gomes e Maicon (lesionados).

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Rômulo (Michel), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem

O dono do apito é Rafael Traci. Auxiliado por Helton Nunes e Éder Alexandre. O árbitro de vídeo será Rodrigo D'Alonso Ferreira. Todo o quadro é de Santa Catarina.