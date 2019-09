Internacional aproveita falhas, derrota Cruzeiro e avança à final da Copa do Brasil

PARTIDA VÁLIDA PELA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL, DISPUTADA NO BEIRA-RIO, EM PORTO ALEGRE.

O Internacional bateu e eliminou o Cruzeiro por 3 a 0 na noite dessa quarta-feira (04), no estádio Beira-Rio, em partida válida pelo 2° jogo das semifinais da Copa do Brasil 2019. Os gols do confronto foram de Paolo Guerrero, duas vezes e Edenílson. Na primeira partida, o colorado havia derrotado o time celeste, em casa, por 1 a 0.

O jogo começou agitado, lá e cá, com as duas equipes querendo inaugurar logo o placar. Aos cinco minutos, no primeiro susto da equipe da casa, Nico López aproveitou a falha de Jadson ao cortar a jogada e finalizou. A bola passou perto do gol do goleiro Fábio.

Aos 15', um chute venenoso no zagueiro Victor Cuesta no lado esquerdo do campo. A bola fez uma curva e quase enganou o arqueiro celeste. O Cruzeiro, com dificuldades para armar o jogo, chegou com perigo aos 32', com o meia Thiago Neves.

Sete minutos depois, um erro que custou caro para a raposa. O zagueiro Dedé errou passe na defesa, a bola acabou sobrando com o uruguaio Nico López, que cruzou. Na área, ele encontrou D'Alessandro, que ajeitou para Paolo Guerrero estufar as redes de cabeça.

Na segunda etapa, sem tirar o pé e com intenção de ampliar, o colorado quase aumentou aos oito minutos. Após caneta de Patrick em Fabrício Bruno, o volante finalizou forte em direção ao gol, mas a bola sacudiu a rede do lado de fora.

Com a partida controlada, o Internacional ampliou o placar aos 24'. Nico López, em grande fase no jogo, deu uma bela assistência na direita para Paolo Guerrero, que dominou no peito e acertou um lindo chute cruzado na área, sem chances para Fábio.

Já com o resultado praticamente em mãos, o Internacional conseguiu aproveitar a má noite do sistema defensivo e aumentar o placar agregado. Edenílson recebeu grande passe de Cuesta e pegou o goleiro Fábio desprevenido. Ele finalizou por cima do arqueiro, que estava adiantado, 3 a 0.

Com o resultado, o colorado agora enfrentará o Athletico-PR na final da Copa do Brasil - a equipe paranaense eliminou o Grêmio por 5 a 4 nas penalidades.

Neste sábado (7), o Internacional tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, às 19h, no Beira-Rio. O Cruzeiro, por sua vez, só resta o Brasileirão. A equipe do técnico Rogério Ceni voltará em campo um dia depois, às 11h, contra o Grêmio, no estádio Mineirão.