Palmeiras e Fluminense se enfrentam em momentos distintos no Brasileirão 

O primeiro turno do Brasileirão terá seus últimos jogos no próximo fim de semana. Porém, antes disso, Palmeiras e Fluminense se enfrentam em partida atrasada válida pela 16ª rodada. O confronto acontece nesta terça-feira (10), às 21h, no Allianz Parque, com as duas equipes vivendo situações bem distintas na tabela.

O Verdão, do recém-contratado Mano Menezes, ocupa a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e precisa dos três pontos para voltar a se aproximar do líder Flamengo.

Já o Tricolor, do também recém contratado Oswaldo de Oliveira, está na 17ª posição, três pontos atrás do Cruzeiro, primeiro clube fora da Z-4. Assim, os cariocas também precisam somar pontos para lutar contra o rebaixamento.

Palmeiras com mudanças

A grande novidade da equipe será o retorno de Felipe Melo, que está novamente a disposição do treinador após cumprir suspensão na última rodada.

Por outro lado, o clube alviverde contará com alguns desfalques. Zé Rafael, que sofreu uma concussão, e os convocados Gustavo Gómez e Weverton ficarão de fora do jogo.

Assim, a provável escalação do Palmeiras será: Jailson (Fernando Prass); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Fluminense em busca de recuperação

Após vencer sua primeira partida sob o comando do Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira deve repetir boa parte do time que venceu o Fortaleza por 1 a 0.

O volante Luan reintegra o elenco do Fluminense após ter sido convocado para a Seleção Brasileira sub-23. Com isso, o clube carioca continua avaliando se poderá contar com o meia para iniciar a partida.

Desse modo, a provável escalação do Fluminense é: Muriel; Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan (Airton), Ganso, Nenê; Wellington Nem, Yony González e João Pedro.