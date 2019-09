Com atuação única, Michel Bastos rescinde contrato com América-MG 

Misteriosa e apagada! Foi assim a segunda passagem do meia Michel Bastos pelo América-MG. Na tarde desta quinta-feira (12), o clube anunciou a rescisão de contrato com o meia de 36 anos. Anunciado em 27 de maio, Michel Bastos encerra seu vínculo com apenas um jogo, em quase quatro meses de no Alviverde.

Uma pergunta pairava na cabeça do torcedor: "E o Michel Bastos?", a expectativa criada com o anúncio da chegada de meia era inevitável. Polivalente e experiente, era contratação mais balada do ano.

Não foi o que o torcedor viu, aliás, o torcedor americano viu Michel Bastos uma única vez atuando com a camisa alviverde. Sem ter atuado na temporada, ao chegar ao Coelho, o meia precisou aperfeiçoar o condicionamento físico antes de estrear.

Na estreia e única atuação, o meia esteve em campo no fatídico jogo entre América e Figueirense, o Coelho saiu derrotado por 4 a 0, no primeiro jogo pós Copa América. Após sua estreia, Michel Bastos sequer foi relacionado para as partidas.

(Foto: Daniel Hott / América)

Em 2001, Michel Bastos chegou a disputar algumas competições pelas categorias de base do clube, que culminou na ida do jogador para a Europa. O meia encerra sua segunda passagem sem destaque pelo Coelho.

Por meio de nota, o América-MG anunciou a rescisão contratual - que se deu de forma amigável. O contrato do meia iria até o fim do ano. Na nota oficial, o América agradeceu os serviços prestados pelo jogador e desejou sucesso em seu futuro profissional.

Em suas redes sociais, o meia confirmou o desligamento do clube mineiro e afirma que a rescisão foi uma vontade e decisão do jogador. Michel Bastos acumula passagens por clubes como Pelotas-RS, Athletico-PR, Grêmio, Figueirense, Lyon-FRA, São Paulo, Palmeiras e Sport, entre outros.