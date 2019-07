Em dia de Willian Popp, Figueirense passeia sobre América-MG na retomada da Série B

Manhã de goleada! O Figueirense derrotou o América-MG, por 4 a 0, na Arena Independência, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As redes foram balançadas por Rafael Marques, Felipe Mateus, Willian Popp - teve participação dos primeiros tentos - e Robertinho.

Com o triunfo, o Furacão do Estreito conquistou três posições na tabela. Em quinto lugar, possui 16 pontos. Já o Coelho está na 19ª colocação, com 5.

Em desatenção, Figueira larga na frente

O duelo começou truncado. Em sua primeira chegada a meta adversária, o Furacão do Estreito foi certeiro. Victor Guilherme cobrou lateral na área. Aos 7', a defesa alviverde dormiu no ponto, Willian Popp alçou na linha de fundo e Rafael Marques mandou para o fundo das redes. Os mandantes conseguiram chegar com perigo, mas Denis salvou. Michel Bastos cruzou para Juninho, que desviou de cabeça. O arqueiro foi buscar onde a coruja dorme e impediu o empate.

Aos 40', João Paulo cobrou escanteio. Rafael Bilu finalizou e Denis defendeu. Nos acréscimos, o atacante recebeu lançamento de Michel Bastos. O camisa 37 entrou na área pela direita, limpou a jogado e mandou a bola para longe.

Com tranquilidade, veio o passeio

Tentando buscar a igualdade no placar, o Coelho foi ao ataque, mas encontrava um Figueirense fechado. Aos 14', Felipe Azevedo recebeu na entrada da área, fez o giro e mandou à esquerda do gol. Com o América ficando mais no campo de ataque, o visitante aproveitou para sair nos contra-ataque. Aos 29', Willian Popp partiu em velocidade, saiu do marcador e rolou para Matheus Destro, que arrematou na trave. No rebote, Fellipe Mateus estufou as redes.

Participativo em todos os tentos do Figueira, Popp deixou o seu aos 34'. O camisa 30 levou para o meio e mandou uma bomba no cantinho, sem chances para Jori. Os comandados de Maurício Barbieri sentiram os gols. O Furacão do Estreito começou a trocar passes e ouviu os gritos de: "olé, olé!". Perto do apito final, Roberto entrou para sacramentar uma goleada. Juninho passou por dois dentro da área e cruzou rasteiro. A bola foi desviada pelo goleiro e sobrou nos pés do atleta, que só teve o trabalho de escorar.