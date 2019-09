Sport vence fora de casa e aumenta crise no Figueirense

Jogo válido pela 22ª rodada da Sèrie B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Orlando Scarpelli

Sport Club do Recife

Sport Club do Recife : Mailson, Norberto, Thyere, Adryelson e Sander; João Igor (Marcão, min. 39), Charles, Hyuri (Marcinho, min. 23), Leandrinho e Guilherme; Hernane (Elton, min. 75)

Pela 22ª rodada da Série B, Figueirense e Sport se enfrentaram neste domingo (15), no Estádio Orlando Scarpelli. E o time visitante saiu com a vitória por 2 a 1, aumentando a crise dos catarinenses, que não vencem desde julho. Os gols foram marcados por Hernane e Norberto para o Leão, com Andrigo descontando para o Figueira.

Buscando encerrar um jejum que durava 12 jogos sem vencer, o Figueirense precisava do resultado positivo para sair da zona do rebaixamento. Já o Sport, entrou em campo almejando a segunda vitória seguida e com isso, conseguir uma boa vantagem de pontos em relação ao quinto colocado.

Leão abre o placar

Logo no 1º minuto de jogo, um susto para os torcedores rubro-negros. Quando Maílson defendeu a finalização de Betinho, porém a bola escapou do goleiro e bateu na trave, porém o camisa 32 conseguiu se recuperar no lance. Já aos 11’, mais um susto, quando mais uma vez Betinho finalizou, desta vez na trave.

Pouco tempo depois, o Leão foi mais eficaz e abriu o placar, aos 15’. Após bela troca de passes, Hyuri deixou de calcanhar para Hernane finalizar para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, a equipe rubro-negra viu dois jogadores saírem machucados, Hyuri e João Igor. Pelo lado do Figueirense, Zé Antônio também saiu lesionado, após choque de cabeça.

Segue a crise no Figueira

Aproveitando de sua maior qualidade e eficiência nas trocas de passes, a equipe pernambucana aumentou o placar logo aos 13’ da segunda etapa. Marcinho em jogada individual, cruzou na pequena área e o lateral Norberto chegou de surpresa para cabecear e deixar o Sport em uma situação mais confortável.

Após sofrer o segundo gol, o Figueirense precisou avançar e tentar ao menos diminuir o placar. Aos 17’, Betinho arriscou de longe e mais uma vez acertou a trave.

Já no fim da partida, Andrigo, que havia entrado no segundo tempo, arriscou de fora da área e Maílson aceitou. Final de jogo, 2 a 1 para o Sport, e o Figueirense aumenta seu jejum para 13 jogos sem vencer.

E agora?

Buscando se aproximar do líder Bragantino, o Sport jogará em casa, contra a equipe do América-MG, na sexta (20), às 21h30. Enquanto o Figueirense viaja até o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Brasil-RS, na quinta feira (19), às 21h30.