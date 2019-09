Com gol de Bruno Henrique, Palmeiras vence Cruzeiro e assume vice-liderança do Brasileirão

Jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Allianz Parque

Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque e lá conseguiu a vitória pelo placar mínimo. Bruno Henrique foi o artilheiro da noite do último sábado (14).

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 39 pontos, com 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Agora o Palmeiras fica três pontos atrás do Flamengo. Já o Cruzeiro fica com 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.

A partida

A primeira chance do jogo foi do Cruzeiro, em um chute de Pedro Rocha, de fora da área, que Weverton salvou e, no rebote, David bateu em cima do goleiro! Aos 10, Felipe Melo tentou a finalização de longe, mas mandou pra fora.

Aos 19, Dudu arrancou pela direita e cruzou forte, mas a bola passou por todo mundo e nem Willian, nem Luiz Adriano, chegaram na bola para coloca-lá para dentro do gol. Aos 33, Felipe Melo carregou pelo meio e tentou a finalização de longe, mandando a bola perto da trave direita de Fábio.

Aos 46 minutos, Dudu lançou Marcos Rocha na direita, que cruzou para a área, rasteiro e, no bate rebate com Luiz Adriano, a bola sobrou na área para Bruno Henrique bater forte e abrir o placar no Allianz Parque para o alviverde!

Aos sete minutos do segundo tempo, Dudu arrancou pela direita e até sofreu a falta, mas seguiu na jogada e cruzou rasteiro, para Fábio cortar e ficar com a bola. Três minutos depois, Diogo recebeu uma bola perto da linha de fundo e cruzou para a área. A bola sobrou para Dudu, pela direita, que bateu forte, mas nas mãos de Fábio.

Aos 21, em contra-ataque, Scarpa entrou na área e tocou pra Dudu, que fez um ‘chutamento’, acertando Fábio, que quase foi surpreendido. Aos 43, Zé Rafael recebeu a bola pelo meio e tentou o chute de longe, fazendo ela passar pelo lado direito de Fábio, mas para fora.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo (22), às 16h, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão. Já o Cruzeiro joga no próximo sábado (21), às 17h, quando recebe o líder Flamengo, no Mineirão. Ambos os jogos são válidos pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão.