Para reforçar elenco, Fluminense contrata Orinho e Luccas Claro

Primeiro colocado fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense não fez um primeiro turno que deixasse sua torcida de bem com a vida. Sabendo disso, a diretoria tricolor foi atrás de reforços para a segunda metade da competição. Orinho e Luccas Claro são os primeiros deles.

Um lateral ofensivo

Jogador de 25 anos, Orinho chega para reforçar uma posição que tem dono na equipe tricolor. Hoje, ocupada por Caio Henrique, a lateral-esquerda do Fluminense é uma das principais armas da equipe na criação de jogadas.

Orinho é um jogador ofensivo, que tem a jogada individual como sua principal virtude, partir para cima é uma característica fundamental do jogador que já afirmou isso em outras oportunidades.

O jogador não possui muita rodagem no futebol brasileiro, inciou sua carreira no Club Atlético Juventus (SP) onde jogou a série A3 do Campeonato Paulista, contabilizando 20 jogos e anotando um gol na competição.

Em 2016 iniciou sua caminhada no Santos FC, jogando na equipe B até o início do Campeonato Brasileiro no ano de 2017. O jogador não viveu nenhum momento glorioso com a camisa do Santos e não anotou nenhum gol sequer em sua passagem por lá.

Por isso, foi emprestado à Ponte Preta, no ano passado. Por lá, o lateral-esquerdo conseguiu enfim ter uma sequência de partidas, ao todo foram 35 partidas, alternando entre Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro série B. Em 35 partidas, o jogador conseguiu contribuir com um gol e 2 assistências.

No ano atual, o jogador retorna ao Santos e começou o ano jogando algumas partidas como titular no time de Sampaoli, pelo Campeonato Paulista e jogou um jogo na Copa Sul-Americana, o jogador não anotou assistência nem gol nas poucas oportunidades que teve no ano.

Experiente Luccas Claro

Outro jogador que chega para reforçar o tricolor das laranjeiras é o zagueiro Luccas Claro, que chega para sanar problemas defensivos e elevar a qualidade do sistema defensivo tricolor.

O jogador de 28 anos, possui experiência e rodagem na Europa — onde inclusive foi seu último continente de atuação antes de se transferir ao Fluminense —, o jogador é conhecido por ser forte e se posicionar bem em jogadas aéreas.

Teve carreira iniciada no Coritiba, onde jogou de 2011 até 2016, fazendo 11 gols nessa trajetória. Ainda em sua passagem pelo Coxa, o zagueiro conquistou três vezes o Campeonato Paranaense e em um desses títulos foi eleito o melhor zagueiro do lado direito do campeonato, no ano de 2016.

Logo no início de sua carreira, em 2011, o zagueiro jogou o Pan-Americano pela seleção brasileira.

Em 2017, o jogador rumou à Turquia e por lá ficou até se transferir ao Fluminense. Atuando pela segunda divisão do campeonato turco, participou de 71 jogos ao total, anotando dois gols.

Pegando o ritmo

Ambos jogadores já treinaram com a equipe nessa quarta-feira (18) em turno vespertino. Luccas Claro e Orinho aguardam publicação de seus nomes no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para estarem à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira.

O Fluminense entra em campo novamente no próximo domingo (22), contra o Goiás, no Serra Dourada, às 19h (Brasília), em busca de se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento.