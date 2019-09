Apático e ineficiente: Fluminense joga mal e sofre goleada no Serra Dourada

2cNuma partida muito ruim, o Fluminense foi derrotado por 3 a 0 pelo Goiás no Serra Dourada, neste domingo (22). No confronto que abriu o segundo turno para as equipes, melhor para o Esmeraldino, que não teve dificuldades para aplicar uma goleada de 3 a 0 sobre o clube carioca. O péssimo resultado para a equipe de Oswaldo Oliveira foi sacramentado aos 43 minutos da etapa final, com um golaço de cavadinha do volante Yago Felipe.

Os anfitriões começaram cedo, e abriram o marcador com Michael, nos minutos iniciais. Rafael Vaz e Yago fecharam a conta na segunda etapa. Nas comemorações, os atletas homenagearam Rafael Teixeira Rocha, analista de desempenho do clube, que faleceu nesta semana. Os vencedores chegaram a ficar com um jogador a menos em campo, devido a expulsão polêmica de Breno após o uso do VAR, já no fim do embate. Com a derrota, o Tricolor se manteve na 17ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento. O time volta a campo na próxima quinta-feira (26), contra o Santos, no Maracanã.

Muita posse de bola e poucas oportunidades

Na primeira jogada de perigo do confronto, Michael abriu o placar para os donos da casa. Aos 10 minutos de jogo, Kayke aproveitou a falha da zaga tricolor e bateu pra boa defesa de Muriel. No rebote, o camisa 11 limpou a marcação e empurrou para o gol vazio. Em uma primeira etapa de pouquíssimas oportunidades, o Goiás quase ampliou a vantagem aos 34 minutos de bola rolando. Desta vez, Léo Senna puxou rápido contra-ataque e serviu Kayke na entrada da área. O centroavante encarou a marcação de Frazan e chutou com perigo, mas a bola saiu pelo lado direito da meta tricolor.

Com muitas dificuldades para furar a defesa dos anfitriões, as únicas duas finalizações do Fluminense aconteceram apenas nos momentos finais. Aos 40', o menino João Pedro recebeu e chutou por cima do gol, sem oferecer perigo para o time goiano. No último lance do primeiro tempo, Daniel Guedes derrubou Nenê e levou cartão amarelo. Na cobrança, o meia cruzou para Gilberto, que cabeceou no meio do gol, para defesa tranquila do goleiro Tadeu.

Sem dificuldades, Goiás domina e sacramenta goleada

Com menos de um minuto de segundo tempo, o Goiás voltou a pressionar o clube carioca. Após investida pelo lado esquerdo a bola sobrou nos pés de Kayke, que chutou forte, mas Digão conseguiu bloquear a batida. Aos 4', Leandro Barcia recebeu cartão amarelo por entrada firme em Caio Henrique.

A partida seguiu com um clima de tensão entre as duas equipes, porém sem oportunidades claras de gol para nenhum dos lados. O Fluminense voltou do vestiário com o mesmo problema: muito tempo com a bola nos pés, mas sem efetividade. O clube esmeraldino continuou jogando fechado e aproveitando os contragolpes.

Aos 20 minutos, Rafael Vaz marcou o segundo do Goiás. Após cruzamento na medida de Jefferson, o zagueiro testou bonito, sem chances de defesa para Muriel. Na sequência, Oswaldo de Oliveira sacou Yuri e colocou Marcos Paulo em campo para tentar reagir no Serra Dourada. E logo no primeiro toque na bola, o jovem disparou pelo lado esquerdo, invadiu a área e chutou, mas a bola passou longe do gol.

Os donos da casa dominaram as ações ofensivas da etapa final, e aos 33', Breno quase marcou o terceiro gol do time. Kayke rolou para Breno, que soltou a bomba para mais uma linda intervenção do arqueiro tricolor. No lance seguinte, o volante recebeu cartão vermelho por pisão em João Paulo. O atacante tricolor estava no chão quando foi pisado pelo jogador. Após revisão do árbitro de vídeo, o juiz de campo Rafael Traci expulsou Breno.

Mesmo com um atleta a menos em campo, o Goiás liquidou o jogo e marcou o terceiro gol com Yago Felipe. No contra-ataque, Kaio serviu o companheiro de time que tocou por cima na saída de Muriel e definiu o resultado.

Próxima rodada

Agora, pela 21ª ronda do Brasileirão, o Goiás joga no Morumbi, contra o São Paulo, às 21h30 da próxima quarta (25), às 21h30. Um dia depois, às 20h no Maracanã, o Flu recebe o Santos.