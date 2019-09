América-MG vence Brasil de Pelotas e amplia boa fase na Série B

O América-MG venceu pela terceira vez seguida na noite desta terça-feira, no Independência, dessa vez foi o Brasil de Pelotas por 2 a 0, pela 24ª rodada da Série B. A equipe mineira vem de uma arrancada de 12 jogos sem derrota, já o Xavante tem um cenário oposto, agora com o terceiro jogo consecutivo sem uma vitória se vê ameaçado no Z-4.

O jogo começou bastante agitado, logo no primeiro minuto, Matheusinho foi derrubado por Carlos Eduardo dentro da área e marcado pênalti, mas Júnior Viçosa bateu no canto direito e o goleiro do Brasil de Pelotas pulou para defender a cobrança da penalidade e se redimir. Mas o Coelho não se abateu e logo aos 14 minutos foi a vez de Júnior Viçosa comemorar, o atacante pegou a sobra da cobrança de falta e colocou a bola dentro do gol, abrindo o placar para a equipe da casa.

O América estava querendo jogo a todo o momento, e aos 26 foi a vez de Matheusinho marcar. O meia ficou cara a cara com Carlos Eduardo e não desperdiçou, bateu rasteiro e mandando para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Coelho seguiu dominando o jogo e mostrando pose de bola e querendo aumentar o placar, com contra-ataque, bola parando no goleiro, na trave, mas com muita festa da torcida que estava presente no estádio.

Com o resultado, o América pulou duas posições e agora está na oitava colocação, com 35 pontos, e mantém a quatro pontos do CRB, o primeiro no grupo que garante o acesso para a Série A. Já o Brasil de Pelotas manteve os 29 pontos, na 12ª posição.

Na próxima rodada, o Coelho encara o Coritiba, no sábado (28), no Couto Pereira. Já o Xavante recebe o Guarani no Bento Freitas, em duelo direto, na próxima sexta-feira (27).