Desfalcado, São Paulo encara Goiás no Morumbi

O São Paulo recebe o Goiás na noite desta quarta-feira pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. Os dois times estão em diferentes momentos na tabela do campeonato.

Em sexto lugar, o São Paulo busca a vitória para voltar a brigar pelas primeiras posições na tabela, enquanto o Goiás quer se afastar da parte debaixo, atualmente está na 12ª colocação.

São Paulo vive com desfalques

Um dos maiores problemas da equipe do São Paulo na temporada são as lesões, em diversos momentos, jogadores importantes como Pablo, Hernanes, Alexandre Pato sofreram com problemas físicos. Desde que chegou ao São Paulo, Cuca nunca teve todo o elenco à disposição para trabalhar.

Para o confronto contra o Goiás Anderson Martins com uma entorse no tornozelo e o atacante Raniel o qual está com dores no joelho, são dúvidas para a partida. Alexandre Pato com estiramento na coxa é desfalque certo.

O provável São Paulo para partida é: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Everton (Antony), Toró e Pablo.

Goiás embalado

A equipe do centro-oeste brasileiro começou segundo turno de forma espetacular, na última rodada, o Esmeraldino goleou o Fluminense por 3 a 0 jogando em casa. Resultado este que deu moral para o Goiás buscar mais uma vitória, agora, fora de casa.

Ney Franco terá apenas um desfalque para o jogo contra o tricolor paulista, Daniel Guedes recebeu cartão amarelo na última rodada e cumprirá suspensão automática.

Com isso o Goiás deve ir a campo com: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Leandro Barcia, Kayke e Michael.