Após oitava vitória seguida, Jorge Jesus afirma: "Flamengo ainda tem muito a crescer"

Diante de 65 mil torcedores, o Flamengo derrotou o Internacional por 3 a 1. No Maracanã, a torcida rubro-negra viu Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique marcarem. O Fla terminou o primeiro tempo com 1 a 0 no placar, e o adversário teve Bruno e Guerrero expulsos. Portanto, era esperado uma vitória tranquila.

No entanto, o volante Edenílson empatou a partida no início do segundo tempo.Em coletiva, Jorge Jesus comentou sobre o fato do time ter sofrido gol mesmo estando com dois jogadores a mais.

"As facilidades se tornam dificuldades. Jogar contra nove é mais fácil, mas os jogadores têm a tendência de facilitar quanto acham que o jogo se torna mais fácil. Levamos o gol. A partir do segundo e terceiro ficou mais fácil."

Jesus ainda comentou sobre a maratona de jogos. Explicou que o time pode crescer até o restante da temporada e que o campeonato está em aberto, mesmo com o Fla sendo líder e embalado.

"Jogamos com o objetivo de ganhar, seja contra quem for. Conseguimos a oitava seguida. O Flamengo ainda tem muito a crescer, estou há apenas três meses e pouco. Podemos melhorar. Apesar deste ciclo agora não haver muito tempo para trabalhar variantes. Agora é mais recuperar. No segundo tempo, tirando o Arão, que foi uma opção tática, já fiz substituições para dar descanso ao Arrascaeta e Gabigol. Ainda falta muito campeonato até a decisão final e há várias equipes atrás de nós que querem tirar nossa posição. Vamos tentar defender com qualidade, experiência e capacidade emocional."

O treinador português chamou a atenção após a partida. Quando ele foi até a camera e fez um gesto em libras, para homenagear os surdos-mudos. Lembrando que o Gabigol na rodada passada (duelo contra o Cruzeiro) também fez o gesto, na comemoração de um gol.

"Quis homenagear os surdos-mudos. Me ensinaram alguns gestos e ensinaram Flamengo, como um todo, ‘I love you‘", finalizou.

O Flamengo volta as atenções para o duelo contra o São Paulo, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será no sábado (28), às 19h, no Maracanã.