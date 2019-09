Trio ABG do Flamengo é o segundo melhor ataque do Brasileirão 2019

A vitória sobre o Palmeiras foi de consagração não só para o Flamengo mas também para o trio ofensivo que está no centro dos holofotes nacionais! Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol roubam a cena a cada rodada do Brasileirão.

Com 36 pontos, o Rubro-Negro tem a mesma pontuação e número de vitórias (11) do vice-líder Santos. No entanto, o saldo de gols é o diferencial para os cariocas. O saldo flamenguista é de +20, assim os 38 gols feitos fazem o ataque do Flamengo ser o melhor do campeonato, nove tento à frente dos santistas, que também estão em segundo nesse quesito.

No último domingo (1), Gabriel Barbosa marcou duas vezes e se isolou ainda mais na artilharia da Série A, com 14 gols. Também autor de um gol, Arrascaeta já soma oito e é um dos vice-artilheiros. Bruno Henrique tem sete gols e pode dividir o posto com o uruguaio de ser o segundo artilheiro flamenguista do campeonato.

FLA - 38; Trio ABG - 29; SAN - 29; PAL - 24; CAP - 24; CAM - 22.

Dessa forma, o trio ABG já soma 29 gols, ou seja, 76,3% dos 38 tentos marcados pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro 2019.

Lembra do vice-líder, o Santos? Pois é, a equipe paulista também tem 29 gols feitos, sendo o segundo melhor ataque. Com esses números, se o trio flamenguista fosse um time ele estaria atrás apenas do próprio Flamengo.

O Brasileirão já teve 17 rodadas, porém o trio não jogou em todas elas, valorizando ainda mais esses números. Gabigol, artilheiro, jogou só 13 vezes, tendo a média de um gol a cada 80 minutos. Sem contar as três assistências. Arrascaeta, em apenas 10 partidas, foi assistente sete vezes. Já Bruno Henrique, o mais assíduo, esteve em campo em 16 rodadas e tem apenas um passe para gol.

Assim, fica a pergunta: quem pode parar o trio ABG?