Sport vence Operário com um jogador a menos e abre distância no G-4

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport e Operário fizeram um confronto pegado e de muitas oportunidades neste sábado (28). Felicidade para os Rubro-negros que fizeram 3 a 1, mesmo tendo um jogador expulso. Mais uma vez o trio Leandrinho, Guilherme e Hernane Brocador garantiu o resultado positivo numa Ilha do Retiro que recebeu o bom público de 13.124 torcedores

O jogo começou pegado, com o Operário marcando a saída de bola Leonina e Leandrinho comandando as ações ofensivas do Sport. Aos 8 minutos Leandrinho recebeu bola na grande área e bateu para a defesa de Rodrigo Viana. Aos 18 minutos, Hernane Brocador mandou uma cabeçada para fora, o goleiro do Fantasma estava caído.

Naturalmente, a posse de bola foi ficando com o Rubro-negro, enquanto o Operário marcava em cima, cometendo muitas faltas e parando o jogo. Aos 29, Guilherme chutou de fora da área e Rodrigo Viana defendeu mais uma. O Operário só chegou a atacar aos 35, forçando boa defesa do goleiro Maílson em chute de fora da área. Aos 43, em cruzamento rasteiro de Sander, Hernane deu um tapa e fez 1 a 0 para o Sport.

Na segunda etapa, mais domínio do Sport. Aos 5 minutos, o zagueiro Éder lançou da defesa para o ataque e Leandrinho mandou perto do travessão. Aos seis, Leandrinho recebeu de Yan e mandou na trave, no rebote Hernane mandou chute e o goleiro defendeu. Brocador tentou mais uma vez e a zaga do Fantasma mandou para escanteio.

O alvinegro só chegou aos 20 minutos com chute na trave de Lucas Batatinha. Aos 23 minutos, aconteceu um lance que complicou a partida: Maíton entrava na área livre e Éder puxou o lateral-direito pela camisa. Éder foi expulso e o árbitro marcou pênalti para o Operário. O meia Marcelo bateu e fez, 1 a 1.

Mesmo com 1 jogador a menos o Sport foi para cima. Aos 35, depois de muita pressão, Pedro Carmona cobrou falta e o volante Charles desviou de cabeça, 2 a 1. A blitz continuou, aos 36 minutos Brocador deu um belo passe para Guilherme, que fez 3 a 1.

O Leão se manteve em terceiro lugar, agora com 44 pontos e o Fantasma estaciona no sétimo posto, com 36 pontos. O Sport volta a campo na quinta-feira (03), contra o Vitória, em Salvador. O Operário joga no sábado (05), em Ponta Grossa, contra o Brasil de Pelotas.