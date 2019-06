Sport confirma acerto com Umbro

Na madrugada deste sábado (15), o Sport confirmou em seu site oficial a parceria com a Umbro. O tempo de contrato não foi divulgado pelo clube, nem pela empresa de materiais esportivos.

Umbro abraça as cores rubro-negras

do Sport Club do Recife. Maior do Nordeste terá como fornecedora de materiais esportivos a lendária marca inglesa. #UmbroBrasil #ÉDoLeão pic.twitter.com/rYXwIF772B

— Sport Club do Recife (@sportrecife) 15 de junho de 2019

O clube pernambucano tinha contrato com a Under Armour até julho de 2023, mas através de um acordo amigável, as duas partes concordaram em uma rescisão.

“Ficamos muito felizes em ser a marca escolhida pela diretoria do Sport Club do Recife e certamente faremos de tudo para agradar em cheio uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Já estamos trabalhando na criação de um uniforme que trará elementos que evidenciam a grandeza deste clube campeão”, comentou Paulo Mündel, diretor de Marketing e DTC do Umbro Brasil.

O rubro-negro pernambucano será o sétimo time no Brasil a ser patrocinado pela marca inglesa. Athletico Paranaense, Avaí, Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Santos são as outras equipes. O Sport confirmou que os novos uniformes estão previstos para o mês de agosto, quando será efetivada a parceria entre o clube e a nova fornecedora.

Confira as últimas fornecedoras do Sport nos últimos 10 anos